Латвийская фирма натуральной косметики Madara выходит на биржу

В понедельник, 16 октября, в 9:00 часов утра, в Эстонии и Латвии началась открытая продажа акций AS MADARA Cosmetics, которая продлится до 3 ноября 2017 года, 15:30 по эстонскому времени. В это же время представители предприятия сообщат о существенных изменениях в структуре акционеров, сказано в пресс-релизе.

В рядах крупных акционеров Madara изменений не будет, и им по-прежнему будет принадлежать большинство голосов для контроля процессов принятия решений. Акционерами, которым принадлежит более чем 10% акций предприятия, являются Улдис Илтнерс, Лотте Тисенкопфа-Илтнере, Жане Тамане и Sustainable Investments Ltd, которым в общей сложности принадлежит 87,59% акций предприятия.

Руководствуясь лучшими традициями, большинство акционеров и организатор эмиссии акций AS LHV Pank приняли решение применить 360-дневный договор (lock-up agreement) о замораживании участия с того дня, когда начнутся торги. Это даст потенциальным инвесторам уверенность в том, что в ходе эмиссии акции не будут сразу выставлены на продажу, и это привнесет больше стабильности при формировании цены акций.

Кроме того, большинство акционеров приняли решение дать работникам Madara возможность стать совладельцами предприятия. До начала открытой продажи акций своим работникам было предложено 15 000 акций предприятия, а также, учитывая принцип разумности, у работников есть преимущественное право приобрести акции Madara и в ходе открытой продажи акций. На эти акции распространяется 180-дневный период замораживания участия начиная со дня, когда начнутся торги на альтернативном рынке Nasdaq Riia First North.

”Выход на биржу является для нас большим шагом. Несмотря на то, что основная концепция и ценности предприятия не изменятся, впереди нас ждет значительный рост числа совладельцев, так как мы выставляем на продажу акции как для розничных, так и институциональных инвесторов, а также для наших собственных работников. Рост численности акционеров и дополнительные финансовые ресурсы дадут нам возможность для быстрого развития предприятия”, — пояснил член правления и сооакционер AS MADARA Cosmetics Улдис Илтнерс.

У AS MADARA Cosmetics есть право выставить на открытые торги до 482 229 предложений с акциями (которые можно дополнить 48 222 акциями до общего числа 530 442 акций) по цене 6,25 евро за акцию. Если предложение будет успешным и акции предприятия будут эмитированы, а инвесторы отметят все выставленные акции, в т.ч. и дополнительные акции (в общей сложности 530 442 акции), то в рамках этого открытого предложения акций MADARA постарается привлечь средства в размере примере 3 млн евро.