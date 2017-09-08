Лак, масло или воск — чем покрыть деревянный пол?

Лак обеспечивает полам прочное покрытие, масло подчеркивает природную красоту дерева, воск защищает древесину. Но не только – в действительности у этих отделочных средств имеется гораздо больше свойств, и при укладе нового пола или реставрации старого полезно было бы знать, какое из них подходит именно для вашего пола. Все эти отделочные средства можно найти в продукции фирмы Kiilto, но в чем преимущества одного или другого? Здесь можете узнать больше!

Дерево является природным материалом, оно вносит в интерьер дополнительный комфорт и теплое при соприкосновении. Детям приятно играть на деревянном полу. Если вы приняли решение в пользу деревянного паркета, то важно помнить, что мы пользуемся полом каждый день. На полу возникает пыль, а если в семье есть дети и домашние животные, то в комнату заносится также порядочная порция песка и камешков. Пол должен выдерживать эксплуатационную нагрузку и в общем случае сохраняет свою красоту на протяжении нескольких десятилетий, если только выбрать правильные отделочные средства. И что самое важное — пол требует правильного и регулярного ухода.

Лак прочный, но боится царапин

С качественным лаком удобно: один раз наносишь, и повседневный уход не представляет особого труда — в общем случае пол требует только мытья влажной тряпкой. С помощью специального моющего средства можно помимо прочего также защитить сам слой лака от грязи. Лак хотя и стойкий, но на полу он образует очень тонкий защитный слой, который со временем начинает утончаться. Помимо этого на нем также возникают царапины. Таким образом, с годами утрачивается износостойкость лака, и грязь добирается до древесины в местах наиболее частого пользования. Если в семье есть маленькие дети или домашнее животное и при этом вы желаете пол с идеальной внешностью, то лак явно не будет лучшим выбором. Однако, с другой стороны, отдельные царапины, т.е. ”следы жизни” могут некоторым даже нравиться.

Пол, отделанный качественным и прочным лаком, сохраняет стойкость годами, но если лак уже в некоторых местах износился сильнее и это бросается в глаза, то для восстановления красивого и целостного облика нужно очистить от старого лака весь пол, отшлифовать его и снова покрыть свежим лаком. Таким образом, выбрав лак, следует учитывать более масштабный ремонт через несколько лет. Регулярная лакировка проводится через каждые 3-5 лет. С ассортиментом лаков Kiilto можете ознакомиться ЗДЕСЬ.

Масло подчеркивает текстуру древесины, но боится пятен

Промасленный пол для ног самый теплый и приятный, можно сказать, что даже мягкий. Масло прекрасно подчеркивает рисунок дерева, его можно тонировать, и оно оставляет красивый матовый вид. Масло впитывается в более глубокие слои дерева, обеспечивая при этом хорошую стойкость для пола. Зачастую выбор в пользу масла принимается именно благодаря этим свойствам.

Промасленный пол требует периодического промасливания, которое требуется выполнять через каждые два года, и полезно знать, что после каждой пропитки пол становится еще крепче. Промышленность также не стоит на месте, и в маслах используются современные компоненты с лучшей износостойкостью, которые обеспечивают полам отличную стойкость. После правильного и регулярного ухода можно снова долго наслаждаться красотой и теплом пола.

Конечно, дерево по своей структуре является довольно мягким и уязвимым материалом, и пропитывание маслом не защищает от повреждений. Но к счастью, с промасленного пола намного легче устранить мелкие повреждения: нужно слегка пройтись наждачной бумагой по поврежденному месту и нанести сверху новый слой масла.

Если с лакированного пола пятна удаляются без проблем, то с промасленного пола — особенного в светлых тонах — следует немедленно удалить жидкость, попавшую на поверхность. Пятна от ягод, кофе, чая, красного вина и т.п. могут позднее поддаваться удалению с большим трудом. В качестве еженедельного обслуживания рекомендуется слегка протирать поверхность пола влажной тряпкой. Ознакомьтесь с ассортиментом масел и масел для обслуживания Kiilto.

Промасливание пола маслом Kiilto Parquet Oil.



Воск защищает дерево

Масляный воск Kiilto подходит для защиты как промасленной, так и чистой деревянной поверхности. Масляный воск оставляет на поверхности тонкий защитный слой, который придает полам повышенную прочность и стойкость. Слой воска требует обновления через каждые два года. Перед этим пол следует тщательно вымыть, и после этого поверхность заново покрыть масляным воском.

Лакировка, промасливание и вощение могут казаться простой работой, но они все же требуют профессиональных навыков и специальных инструментов, и более надежный результат дает рука профессионала. Уже идеальная шлифовка пола требует сноровки, и первое ”знакомство” со шлифовальной машиной не обязательно даст желаемый результат.

Лакировка промасленного пола лаком Topaz.

В заключение можно сказать, что лакированный пол гораздо легче обслуживать повседневно, чем промасленный. Промасленный пол в свою очередь создает в интерьере более теплое чувство и при правильном уходе требует только обработки маслом. Взаимная совместимость продуктов Kiilto позволяет также создать двухстороннюю защиту паркета — насытить пол маслом и после этого защитить поверхность масляным воском или лаком. То, в пользу какого способа отделки принять решение, зависит в первую очередь от предпочтений и желаний каждого, но следовало бы помнить, что большую роль в долгом сроке службы пола играет также чистящее средство, с помощью которого производится еженедельный уход за полом. При выборе последнего следует для деревянного пола, безусловно, отдать предпочтение средству, содержащему мыло, поскольку оно оказывает одновременно очищающее и ухаживающее действие. В ассортименте продукции Kiilto представлено несколько подходящих средств — например, средство для мытья пола Airi не содержит ароматизаторов и красителей, также хорошим является средство для мытья паркета Parba.

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