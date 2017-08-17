17.08.2017, 18:15

Laima добилась запрета на продажу в Латвии российских конфет "Мишка Косолапый"

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rus.DELFI.lv
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Laima добилась запрета на продажу в Латвии российских конфет "Мишка Косолапый"
Foto: Mini Lacitis

Суд кассационной инстанции отказался рассматривать иск российской компании "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"" ("Красный Октябрь") о ранее вынесенном судебном решении, согласно которому был удовлетворен иск бренда Laima о защите торгового знака Lācītis ķepainītis.


Об этом порталу Delfi сообщили в компании Orkla Confectionery & Snacks Latvija (Orkla).

Как пояснили в компании, решение кассационной инстанции означает, что остается в силе запрет на незаконное использование торговой марки "Мишка Косолапый", поскольку она имеет большое сходство с торговой маркой Laima — Lācītis ķepainītis.

Суд апелляционной инстанции, как и суд первой инстанции, ранее удовлетворил иск Orkla Confectionery & Snacks Latvija против "Красного Октября", фирм Krievijas saldumi и Russian Sweet о признании не имеющей силы регистрации товарного знака, запрете на незаконное использования товарного знака и уничтожении незаконной маркировки.

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Встречные иски "Красного Октября", требовавшего отменить регистрацию товарного знака Lācītis ķepainītis, были отклонены.

Как информирует Orkla, товарный знак "Мишка Косолапый" в Латвии не признается, поэтому запрещена продажа произведенных в России конфет этой марки.

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