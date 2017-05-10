Квартиры в разных городах Эстонии: сколько стоят и насколько велик спрос?

Из апрельского обзора эстонского рынка квартир выясняется, каков спрос на квартиры в разных городах Эстонии и сколько они стоят.

Партнер по продажам Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман отметил, что если у некоторых городов в контексте рынка недвижимости сильный потенциал (например, Раквере, Вильянди, Хаапсалу), то часть городов к настоящему моменту, к сожалению, обречена на вымирание.

"Сейчас я не вижу ни одного серьезного аргумента, почему, например, в наполовину опустевшем городе Кохтла-Ярве произошло бы существенное развитие, потому что избыточного предложения и свободного жилого фонда там уже невыносимо много, а рабочих мест и других магнитов слишком мало", — сказал он.

Средняя цена квартирной собственности и количество сделок в крупных городах (апрель 2017 года):