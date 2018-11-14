Курсу евро грозит дальнейшее снижение: почему слабеет европейская валюта?

О сути и возможных последствиях конфликта между правительством в Риме и руководством Евросоюза DW подробно рассказала три недели назад в комментарии под заголовком "Италия может втянуть ЕС и Россию в большой финансовый кризис".

Почему так опасен конфликт вокруг бюджета Италии

Если говорить предельно коротко, то проблема в следующем: в Италии, третьей по размерам экономики стране еврозоны, к власти пришло малоопытное популистское правительство, которое демонстративно отвергает установленные в ЕС нормы финансовой дисциплины и сознательно идет на увеличение и без того гигантского долга страны ради раздачи дорогостоящих предвыборных подарков в надежде на то, что это оживит экономику.

Финансовые рынки настороженно следят за этим конфликтом, ведь если Риму и Брюсселю не удастся найти компромиссного решения (а для этого итальянское правительство должно довольно серьезно скорректировать свой курс), то Еврокомиссии придется запустить дисциплинарную процедуру, которая может закончиться тем, что на Италию наложат многомиллиардный штраф.

Но главная опасность состоит не в этом. Нарастание конфликта между Римом и Брюсселем может вызвать бегство капитала из Италии и прежде всего — распродажу международными инвесторами имеющихся у них итальянских государственных облигаций и отказ покупать новые.

Жесткий "Брекзит" может наложиться на кризис в Италии

В таком случае Апеннинский полуостров может очень быстро превратиться в очаг нового крупномасштабного долгового кризиса в еврозоне, что, несомненно, вызовет резкое замедление роста ВВП в ЕС и с большой долей вероятности приведет даже к новой рецессии. Подобная перспектива, пока еще довольно теоретическая, заставляет некоторых инвесторов предусмотрительно сокращать вложения в валюте евро, что и ведет к снижению его курса.

Другим фактором, способным вызвать серьезное торможение экономического роста в еврозоне, стал бы жесткий вариант "Брекзита" — выход Великобритании из ЕС без широкомасштабного соглашения о сохранении режима свободной торговли. Переговоры между Брюсселем и Лондоном сейчас в самом разгаре, шансы договориться пока еще есть.

Но если этого не случится, то дальнейшее ослабление валюты евро (ну и, конечно же, британского фунта) в ноябре-декабре весьма вероятно. Особенно, если обострение на британском направлении наложится на нарастание проблем с Италией. Да еще и на очередное повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС), которая намерена в декабре продолжить ужесточение своей денежной политики.

Ключевое значение денежной политики ФРС

Ведь главная, фундаментальная причина ослабления евро и укрепления доллара состоит в этом году в том, что по мере роста процентных ставок в Америке вложение средств в американские гособлигации и другие долларовые активы становится все более выгодным. А если руководство ФРС на своем заседании в декабре не только поднимет ставку, но еще и намекнет на серию повышений в 2019 году, то дальнейшее укрепление доллара представляется весьма вероятным.

До какого же уровня сможет в таком случае снизиться евро? На долгосрочном графике котировок пары евро-доллар видно, что падение курса европейской валюты дважды, в начале 2015 и в конце 2016 годов, завершалось примерно в диапазоне 1,04-1,05 доллара США. С точки зрения технического анализа, здесь находится так называемый уровень поддержки. Иными словами, достаточна велика вероятность, что международные инвесторы при таких курсах вновь начнут активно вкладываться в евро. Хотя никаких гарантий этому нет.

Для экономики Евросоюза в принципе выгодны как уже произошедшая в этом году девальвация евро, так и дальнейшее снижение его курса еще на 5-7 процентов: это повышает ценовую конкурентоспособность европейской экспортной продукции на мировом рынке. В выигрыше окажутся, в частности, и многочисленные итальянские экспортеры, что было бы очень важно для стабилизации итальянских государственных финансов.