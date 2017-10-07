Курс рубля отвязался от цен на нефть: сколько это стоило?

Российское минэкономразвития в пятницу отчиталось о снижении зависимости курса рубля от цены на нефть. Власти призывали к этому еще с 2014 года, однако заметного результата удалось добиться только сейчас. Каким образом? И сколько это стоило?

Зависимость курса рубля от цен на нефть в этом году существенно снизилась, заявила в пятницу, 6 октября, директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования минэкономразвития Полина Бадасен.

Это подтверждают расчеты аналитиков: осенью 2015 года, через год после того как рубль отпустили в "свободное плавание" коэффициент корреляции составлял 88%, цитировало РБК расчеты ведущего аналитика банка Nordea Дмитрия Савченко. Это означало, что почти 90% колебаний курса рубля объяснялось колебаниями цены на нефть.

На пике, в 2016 году, корреляция была примерно на уровне 80%. А если посмотреть корреляцию курса рубля и цены на нефть за последние 120 дней, то она составляет уже 40%, сказала Би-би-си главный экономист банка Nordea Татьяна Евдокимова. То есть зависимость снизилась почти в два раза.

Последние несколько дней зависимость находится на уровне одного процента, говорит макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

В последнее время рубль действительно не реагирует на цены на нефть, подтверждает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. В конце сентября цены на нефть росли, а рубль был стабильным. В последнюю неделю цены на нефть чуть снизились, а рубль почти на это не отреагировал, сказал он.

Почему так случилось?

У чиновников есть свое объяснение. Полина Бадасен говорит, что сказалось поведение инвесторов, которые в этом году не боялись рисков и инвестировали в Россию. Вторая причина — покупка валюты минфином.

В феврале этого года ЦБ интересах минфина начал покупать валюту на рынке за счет дополнительных нефтегазовых доходов — при цене на нефть выше 40 долларов за баррель.

Минфин посчитал, что будет тратить "излишки" на текущие расходы и в результате можно будет сократить использование Резервного фонда на финансирование дефицита бюджета.

С февраля по октябрь минфин уже потратил на покупку валюты 577 млрд рублей (около 10 млрд долларов). Всего в 2017 году планируется закупить валюту на 624 млрд рублей.

Заместитель главы минфина Владимир Колычев в июле этого года также объяснял снижение зависимости покупкой валюты. "Уже видим неплохие результаты — с момента запуска операций снизилась корреляция курса с нефтью и повысилось доверие к проводимой политике, что можно наблюдать и в динамике потоков капитала", — говорил он.

Помимо экономии средств Резервного фонда этот механизм принес и другие плюсы. Он оказал на инвесторов психологический эффект, сказала Бадасен.

Закупки валюты, по ее словам, "имеют прямое влияние на ожидания инвесторов". В своих алгоритмах и расчетах они меньше стали учитывать влияние цен на нефть на курс валюты. Это еще сильнее снижает зависимость курса от нефти, поясняет чиновник.

"Для иностранцев это был хороший сигнал, который привлекал капитал", — сказала главный экономист "Альфа-банка" Наталья Орлова. Действия минфина убедили их в том, что власти не тратят резервы и готовы сберегать, сказала она.

Что говорят эксперты?

И Тихомиров, и Орлова согласны с чиновниками лишь отчасти. Они объясняют снижение зависимости тем, что в развивающиеся страны, включая Россию, сейчас вкладывают деньги иностранные инвесторы.

Денис Давыдов из банка Nordea говорит, что "помогли" операции carry trade — когда инвесторы зарабатывают на разнице процентных ставок в разных странах. Они берут валюту в стране с низкими процентными ставками и покупают валюту в стране с высокими, к примеру, в России. А затем вкладывают деньги в облигации, что приносит дополнительный доход.

Но Тихомиров не исключает, что в случае если цена на нефть резко упадет, то это все же скажется на курсе рубля.

В пятницу на Московской бирже доллар стоил 58,2 рубля на 19:20 мск.

И Тихомиров, и Орлова ожидают в конце года курса в 60 рублей за доллар.

Согласно базовому прогнозу минэконоразвития, средний курс доллара в этом году составит 59,4 рубля, а затем рубль будет слабеть: до 64,7 рубля за доллар в 2018 году и до 66,9 рубля за доллар в 2019 году.