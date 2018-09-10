Курс евро впервые за 2,5 года превысил 81 рублей

За несколько следующих минут стоимость евро выросла до 81,25 руб., что на 45 коп. выше уровня закрытия торгов 7 сентября. Выше этой отметки курс европейской валюты в последний раз поднимался 1 марта 2016 года.

Однако и на этом падение рубля не остановилось. Вскоре стоимость евро перевалила за 81,6 руб.

Таким образом, 10 сентября более чем двухгодичные рекорды стоимости обновили и евро, и доллар. Стоимость последнего в первые минуты торгов понедельника достигла 70,16 руб., что на 25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Затем рубль начал укрепляться, курс доллара перешел в красную зону и снизился до 69,7 руб. Однако перед обедом доллар вновь начал дорожать, достигнув на пике отметки 70,18 руб., а затем и 70,51 руб.

Главный аналитик ”БКС Премьер” Антон Покатович объяснил происходящее ”колоссальным давлением на рубль”, возникшим в результате оттока капитала из России и усиления спада на долговых рынках на фоне ”целого набора внешних факторов риска”, в том числе угрозы введения в отношении России новых санкций. Более того, по словам Покатовича, до заседания ЦБ в пятницу сомнения инвесторов могут усилиться из-за отсутствия соответствующих вербальных интервенций.