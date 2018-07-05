05.07.2018, 14:30

Курс евро превысил 74 рубля

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Gazeta.ru
EST
Курс евро превысил 74 рубля
Foto: Iliya Pitalev, Sputnik

Курс евро превысил 74 руб. впервые с 21 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро рос на 38 коп., до 74,05 руб.

Курс доллара поднялся на 1 коп., до 63,25 рубля.

Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,4% и составил 2295,85 пункта.

Индекс РТС просел на 0,3%, до 1143,79 пункта.

Стоимость нефти с утра снижается на 0,69%, до $77,7 за баррель марки Brent.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 0,85 коп., до 73,70 руб., курс доллара увеличился на 0,73 коп., до 63,22 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 0,79 коп., составив 67,94 руб.

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