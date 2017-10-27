Курс евро падает! Что глава ЕЦБ сказал не так?

Европейский центральный банк оставил все процентные ставки на прежнем уровне, пишет ForTrader.org. Почему рыночные ожидания подтвердились, а курс евро упал?

В четверг, 26 октября, ЕЦБ подвел итоги очередного заседания, оставив все процентные ставки на прежнем уровне:

ставка по депозитам: -0,4%;

ставка по кредитам: 0,25%;

ставка рефинансирования: 0,0%;

QE продлена до сентября 2018 года в объеме 30 млрд. евро ежемесячно с января 2018 года. Покупки продолжаться и дальше, если будет необходимость.

Решение не было единогласным. Были сомнения в необходимости называть дату завершения QE.

По заявлению регулятора, процентные ставки будут находиться на текущих отметках длительное время, намного дольше после сворачивания QE. Более того, реинвестиции будут длиться очень долго.

Это сообщение подкосило рынок. Курс пары евро/доллар потерял около 1%, поскольку рынок ожидал, что в 2018 году с QE будет точно покончено.

В ходе своего выступления глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что принятые меры отражают уверенность регулятора в том, что инфляция достигнет целевой отметки в 2%. Внутренняя инфляция пока еще недостаточно сильна, а базовая инфляция не демонстрирует устойчивого тренда. Тем не менее, условия финансирования будут все еще довольно мягкими.

Экономический рост в еврозоне продолжает сохранять сильный импульс, который распространится и на второе полугодие. Риски роста сбалансированы. Изменения на рынке Forex несут понижательный риск. В данном случае Драги имел в виду рост курса евро, который неблагоприятен для экономического роста, т.к. оказывает давление на экспортеров.

Альтернативные сценарии монетарной политики, а также состав покупок активов, параметры QE и лимиты не обсуждались. Ситуация в Испании пока не позволяет оценить риски снижения финансовой стабильности. Нет четкой картины.

Относительно ФРС Драги заявил, что в США экономика восстановилась дальше, чем в еврозоне.

В конечном итоге курс евро в паре с долларом потерял чуть менее 1%. В целом заявление ЕЦБ прошло в рамках рыночных ожиданий, за исключением двух названных выше моментов, что и привело к падению котировок, отмечают эксперты журнала ForTrader.org.