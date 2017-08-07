Курс биткойна поднялся выше 3000 долларов

Курс биткойна в минувшую субботу поднялся выше $3000, достигнув очередного рекорда, капитализация рынка впервые превзошла $50 млрд, сообщает MarketWatch.

Согласно данным CoinDesk.com, в ходе торгов в субботу стоимость биткойна поднималась до $3360,87. К закрытию рынка в воскресенье курс криптовалюты составил $3286,87.

Капитализация рынка биткойна, по данным Coinmarketcap.com, в воскресенье составила $53,4 млрд.