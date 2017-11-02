02.11.2017, 13:10

Курс биткоина превысил 7000 долларов


rus.delfi.ee
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Курс биткоина превысил 7000 долларов
Foto: JIM URQUHART, REUTERS

Курс криптовалюты Bitcoin превысил отметку в 7000 долларов, сообщает сайт CoinDesk, который отслеживает стоимость биткоина на разных биржах, пишет Meduza.

По состоянию на 12:20 мск, биткоин торговался по 7058,39 доллара. За сутки курс криптовалюты вырос почти на 3%.

В августе биткоин сначала преодолел отметки в 3000 тысячи долларов, а затем в 4000 долларов. В начале сентября курс биткоина впервые превысил 5000 долларов. Однако после того, как власти Китая объявили об ограничениях на оборот криптовалюты, биткоин резко подешевел — почти на две тысячи долларов за две недели. В октябре курс криптовалюты возобновил рост, преодолев в середине месяца отметку в 5,5 тысячи долларов.

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