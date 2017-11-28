Курс биткоина превысил 10 000 долларов

Курс биткоина взлетел до $10 тыс. благодаря притоку на рынок новых денег и ожиданиям скорого запуска фьючерсов на эту криптовалюту. Эксперты оптимистичны по поводу перспектив биткоина, хотя не исключают временной коррекции.

Курс биткоина — самой популярной и самой дорогой криптовалюты — во вторник превысил отметку в $10 тыс.: по данным Coinmarketcap.com, на 14:15 мск курс биткоина достиг $10,02 тыс., установив новый исторический рекорд. С начала года биткоин подорожал более чем в 10 раз, а его капитализация превысила $167 млрд. Суммарная капитализация рынка криптовалют превысила $310 млрд.

Ряд экспертов ожидали, что курс биткоина может достичь таких вершин, однако рассчитывали на это к концу текущего года. ”Я стал охотно верить, что $10 тыс. к концу года по биткоину мы можем преодолеть”, — говорил в ноябре редактор портала Happy Coin Club Валерий Смаль. Однако мощный рывок котировок в последние дни (еще в пятницу, 24 ноября, курс биткоина держался в районе $8 тыс.) ускорил достижение этого уровня.

Драйверы роста

”Отметка в $10 тыс. за один биткоин была достигнута благодаря появлению новых инвесторов. Это связано с тем, что интерес к биткоину и криптовалютам в целом проявляют все большее количество людей. После вхождения новых денег курс криптовалюты стабильно растет”, — говорит основатель группы компаний Blockchain.ru Дмитрий Мацук. ”Биткоин объективно находится в восходящем тренде. Количество заявок ”в стакане” большинства бирж существенно превышает предложение”, — отмечает основатель платформы для развития криптотрейдинга Simdaq Евгений Дубовой.

”Количество инвесторов, которые интересуются блокчейн-технологиями и верят в биткоин, как в прочный актив, растет — все больше средств вкладывается в крипторынок. В него заходят и крупные игроки банковского сектора, и автомобильные производители, и гиганты вроде Amazon. Отсюда спекулятивная причина роста”, — говорит главный аналитик Tokenbox, портфельный управляющий The Token Fund Игорь Доганов.

При этом колебания рынка криптовалют зависят от ряда событий, добавляет он — в частности, биткоин растет на ожиданиях запуска фьючерсов на эту криптовалюту. ”Воплощается в жизнь идея торговать фьючерсами на биткоин. В середине ноября в Швейцарии мини-фьючерсы запустил банк Vontobel, на второй неделе декабря мы ожидаем, что к нему присоединится CME Group из Чикаго — крупнейший в мире оператор фьючерсных бирж”, — говорит эксперт. Ожидания появления фьючерсов на биткоин является одной из ключевых причин роста курса биткоина последний месяц, согласен сооснователь блокчейн-проекта BitClave Василий Трофимчук.

Чего ждать дальше

Эксперты настроены оптимистично в отношении перспектив биткоина. ”Главное сейчас — понять возможность биткоина удержать отметку в $10 тыс. Если рынок и сообщество примут этот факт, то процесс пойдет дальше. С притоком инвесторов биткоин все больше будет восприниматься как надежная инвестиция и как альтернативный классическому рынку способ сохранить и быстро, эффективно приумножить свои средства”, — полагает Игорь Доганов.

В принципе рост биткоина не ограничен, потому что у этой криптовалюты ограниченное предложение — 21 млн монет, и инвесторам есть смысл покупать криптовалюты, полагает Дмитрий Мацук. ”Пока что все тренды, которые мы наблюдаем, — это движение наверх”, — говорит он.

”При проходе уровня $10 000 — 10 500 вероятна техническая коррекция вниз. Но затем мы вполне можем ожидать новых исторических максимумов уже до конца года”, — считает Дубовой. При этом он предупреждает, что агрессивная природа криптовалютного рынка и отсутствие достаточного количества профессиональных участков, контролирующих скачки и волатильность, создают среду для очень активной реакции толпы на любые события, как позитивные, так и негативные.

”В любом случае, если просадка курса биткоина и будет, то весьма недолговременная, речь о паре дней максимум, затем курс устремится к новым рекордам”, — оптимистично отмечает Василий Трофимчук.