Курьез: RIA ищет "человечного" руководителя в сфере киберзащиты

Департамент госудаственной инфосистемы (RIA) ищет по объявлениям в газетах кандидатов на должность заместителя главного директора по кибербезопасности. Неожиданно то, что одним из требований к кандидату является ”человечность”, пишет Ärileht.

В объявлении говорится: ”Ищем прогрессивного, открытого и человечного заместителя главного директора в сфере кибербезопасности”.

Задачей победителя конкурса станет руководство данной сферой, в том числе он будет заниматься организацией работы службы кибербезопасности, будет участвовать в разработке эстонской политики кибербезопасности и правовых актов, координировать сотрудничество внутри государства и на международном уровне.

Речь идет, несомненно, об очень ответственной должности в RIA, учитывая недавний кризис с ID-картами и образцовый имидж Эстонии как успешно дигитализирующегося государства.

С сентября 2011 года эту ответственность нес Тоомас Вакс, работавший до этого руководителем по рискам банковских карт в Swedbank, а перед тем — в Hansapank.

Представлять кандидатуры можно до 17 октября.