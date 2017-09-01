Курьез: продавшего вещь за 10 центов пользователя Osta.ee оштрафовали на гораздо большую сумму

В комиссию по потребительским спорам обратился пользователь Osta.ee, который продал на аукционе вещь за 10 центов. В качестве способа доставки было обозначено, что за вещью нужно прийти, и победитель аукциона несколько раз не смог этого сделать. Когда продавец уехал из Эстонии, покупатель решил подать претензию, которую Osta.ee разрешил в его пользу. Для продавца это означало штраф на сумму 12 евро и 78 центов.

Когда продавец с требованием Osta.ee не согласился, Osta.ee пообещал отменить штраф, если пользователь аукционной среды вернет полученную за вещь сумму — 10 центов. Продавец хотел вернуть 10 центов, но Osta.ee заблокировал возврат денег. Также Osta.ee удержал имеющиеся на э-счету продавца деньги — 3,73 евро.

Обратившийся в комиссию человек считает, что не нарушал договор пользователя, что сумма штрафа непропорционально большая по сравнению с ценой вещи, и требует, чтобы Osta.ee отменил штраф и вернул удержанные деньги в сумме 3,73 евро.

Osta.ee: заявление безосновательно

Osta.ee в своем возражении посчитал, что заявление потребителя безосновательно, поскольку потребитель не ответил на претензию покупателя и не представил торговцу своих объяснений, торговец был вынужден разрешить претензию не в пользу потребителя.

По объяснению Osta.ee, независимо от цены вещи сделку следует завершить вовремя и в соответствии с договором пользователя. Нахождение в поездке или за пределами страны не освобождает потребителя от обязанности корректно завершить сделку и отреагировать на поданную претензию.

Osta.ee признал, что согласился пойти навстречу потребителю и пересмотреть назначенную неустойку, если потребитель сделает возврат покупателю. Возврат может не удаться, когда у потребителя есть неоплаченные счета. Для осуществления выплаты с э-счета остаток денег должен быть в сумме, которая покрывает как сумму неоплаченного счета (в данном случае неустойка 12,78 евро), так и сумму желаемого перевода (в данном случае 10 центов).

У потребителя на э-счету столько денег не было, для осуществления возврата он должен был добавить денег на свой э-счет. Таким образом, требование неустойки, по мнению Osta.ee, обоснованно.

Osta.ee добавил, что, по их сведениям, сделка осталась не совершена по вине потребителя, который нарушил условия договора пользователя Osta.ee. В них прописано, что в случае нарушения обязанностей клиента торговец имеет право потребовать у клиента неустойку в размере 20% от конечной цены аукциона, но минимально 12,78 евро.

Комиссия посчитала, что нарушение договора пользователя со стороны потребителя недостаточно доказано и поэтому штраф следует отменить.

С решением комиссии по потребительским спорам можно ознакомиться здесь.