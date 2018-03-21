Курьез: ”калевипоэги” диктуют цены на недвижимость

В течение года цены на строительство выросли на 20 процентов, при этом, самое интересное, что важнейшим фактором, стимулирующим рост цен, стали возвращающиеся из Финляндии строительные рабочие, которые диктуют местным строительным предприятиям, за какую зарплату они согласны работать на родине.

Исполнительный руководитель Pindi Kinnisvara Элари Удам сказал в пресс-релизе, что львиная доля удорожания строительных работ обусловлена нехваткой рабочих рук. ”Большие объемы одновременно заказов, выполняемых как в частном, так и в общественном секторе, способствовали возникновению ситуации, при которой за каждую пару рабочих рук работодатели готовы платить все больше и больше, поскольку строительных рабочих просто неоткуда больше взять”, — пояснил он.

”Вместе с тем, эстонцы-строители, отправившиеся в трудные времена на заработки в Финляндию, возвращаются назад на родину со сравнительно высокими ожиданиями, связанными с заработной платой. А поскольку у строительных фирм просто нет выбора, то и возникают все эти договоренности относительно высоких зарплат, — заключил Удам.

”В подобной ситуации вовсе не удивительно, что цены даже на самые дешевые новые квартиры за год подскочили на пару сотен евро за квадратный метр, поскольку более дешево больше просто невозможно строить. И поэтому, образно говоря, мы можем сказать, что в процессе формирования цен на рынке недвижимости Эстонии условия диктуют и задают тон строители, прозванные ”Калевипоэгами”, поскольку повышение цен, в конце концов, всегда приобретает общегосударственный масштаб”, — сказал он.

По словам Удама, в действительности этот курьез имеет и один положительный аспект. ”Правительство могло бы свои наиболее крупные, но не очень срочных во временном плане конкурсы на выполнение строительных работ всегда переносить на тот период, когда экономика переживает период спада. С одной стороны это позволило бы строить с наименьшими затратами, с другой стороны, государство тем самым могло бы простимулировать и оказать содействие испытывающим затруднения предпринимателям, а также косвенно обеспечить население работой. К сожалению, как на государственном, так и на уровне местных самоуправлений наши власти включились в потребительские и строительные гонки, и сейчас строят по высокой цене крупные объекты, возведение которых вполне можно было бы отложить на 5 лет, и ничего страшного не произошло бы”, — добавил Удам.