Купленный в известном магазине техники ”новый” лэптоп оказался подержанным

”Новый” лэптоп, приобретенный в магазине Klick, сразу же после покупки начал шалить. Выяснилось, что он подержанный.

С Delfi Kasulik связался Тоомас (имя изменено — прим. ред.). 18 октября мужчина купил в Klick Lõunakeskus, что в Тарту, компьютер НР 15.

Через неделю после покупки техника расшалилась: по словам Тоомаса, картинка становилась пиксельной, по экрану бежали полосы. Он хотел было вернуть технику в магизин, но сюрприз: ”Нашел в коробке чье-то старое гарантийное письмо, в котором были описаны абсолютно те же проблемы”.

”В ремонт по гарантии прошлый пользователь его отправил 4 октября”, — поведал мужчина. ”Через две недели его продали уже как новый”.

Далее Тоомас отнес компьютер в магазин. ”Там сделали круглые глаза, мол, как вообще такая ситуация могла сложиться. Они, конечно, хотели выдать мне новый, но я сказал, что недоволен некомпетентными работниками, потерял доверие к Klick и попросил свои деньги обратно”, — резюмировал он.

Тоомас получил деньги назад, но осадок остался.

Kasulik отправил письмо Тоомаса в магазин с просьбой прокомментировать ситуацию. Директор по обслуживанию Klick Анника Тедремяэ ответила следующее: ”Мы сожалеем, что данный случай имел место, но на основании данных, приведенных в письме, прокомментировать тему не представляется возможным”.