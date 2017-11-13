Купленная в Sportland обувь развалилась после двух месяцев носки: магазин компенсировать отказался

В мае этого года клиент приобрел в магазине Sportland обувь за 75,95 евро, а через два месяца она порвалась. Магазин жалобу клиента не удовлетворил, утверждая, что речь не идет о производственном браке.

Клиент обратился в комиссию по потребительским спорам. В своем пояснении комиссии Sportland отметил, что дефект обуви был вызван слишком интенсивным ее использованием и отсутствием должного ухода, что поспособствовало ее выходу из строя. По утверждению магазина, кожа на обеих ботинках стала сухой, а в носовой части четко отпечатался след от большого пальца, а изнутри материал на этом месте прохудился, что означает, что обувь в течение длительного времени носили не завязывая шнурки. Кроме того, все указывало на то, что в обуви катались на скейтборде, лонгборде, велосипеде или самокате.

По оценке комиссии, требование о возврате средств или замене обуви обосновано. Поскольку с момента передачи товара прошло менее двух месяцев, обязательство по доказательству во время его передачи ложится на Sportland, чего последний не сделал. В своем ответе он не рассмотрел указанный дефект и не объяснил, какие именно действия потребителя привели к отхождению резиновой подошвы на обеих ботинках.

По мнению привлеченного комиссией эксперта, подобные повреждения невозможно нанести при катании на велосипеде, скейтборде и прочем, и речь идет о недостаточном сцеплении между верхней и нижней частями обуви. Поскольку, по оценке эксперта, обувь ремонту не подлежит, а менять ее на новую Sportland отказался, то потребитель может расторгнуть договор в связи с существенным нарушением условий со стороны торговца, и получить обратно 75,95 евро. Обувь следует вернуть продавцу.