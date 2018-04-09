09.04.2018, 18:10

"Купившие“ вид на жительство в Эстонии за миллион евро — головная боль полиции

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Реэт Пяргма
Реэт Пяргма
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор
EST 7
"Купившие“ вид на жительство в Эстонии за миллион евро — головная боль полиции
фото иллюстративноеToom Tragel

Департамент полиции и погранохраны при выдаче вида на жительство крупному инвестору должен оценивать обстоятельства, а это не является задачей ведомства, пишет Ärileht.

На прошлой неделе Эстония выдала трем российским инвесторам виды на жительство за то, что они ”влили” в эстонскую экономику минимум миллион евро. Речь идет о новом виде вида на жительства, созданного для занятия предпринимательством. Для его получения необходимо совершить прямую инвестицию в размере одного миллиона евро в эстонское предпринимательство или инвестфорд, который, в свою очередь, инвестирует средства в предпринимательство.

Выдачей видов на жительство занимается Департамент полиции и погранохраны. Для этого следует оценить пригодность инвестиций: действительно ли деньги пошли на эстонское предпринимательство и проверить, в состоянии ли иностранец подтвердить благонадежность источника финансирования? Если ВНЖ выдан, то в течение слока его действия — пяти лет — департамент должен проконтролировать: величина инвестиции — по-прежнему минимум миллион евро? Деньги действительно идут на поддержку именно местных предпринимателей?

Нет комиссии

Помимо ВНЖ крупного инвестора Эстония предлагает еще два типа документа, созданных для предпринимательства. Один выдается для стартапов, второй — для основания предприятия; и в обоих случаях в помощь полиции — спецкомиссии. В случае стартапов комиссия помогает решить: это — действительно стартап? При основании предприятия комиссия помогает оценить бизнес-план. В случае крупных инвесторов такого типа комиссии не сформировано, и с их оценкой должна справляться сама полиция.

Конечно, можно привлечь ведомства, например, Налогово-таможенный департамент, но решение принимает все же Департамент полиции и погранохраны. Отдельных же специалистов, занимающихся проверкой выполнения условий для получения ВНЖ крупных инвесторов, нет, и, по всей вероятности, найти такого специалиста не удастся: в отделе экономических преступлений — многолетняя проблема с поиском новых сотрудников. Ведомство подчеркивает, что в состоянии все проверить, и в случае необходимости привлекаются и другие ведомства.

ТОП

Заявлений на ВНЖ крупного инвестора в прошлом — то есть в первом — году поступило всего лишь три. В МВД зреет план сделать условия его получения более гибкими. Давление заинтересованных групп велико, да и кто не хотел бы привлечь в экономику Эстонии больше зарубежного капитала?

По словам Советника отдела миграционной политики и гражданства МВД Киллу Вантс, они желают расширить круг потенциальных инвесторов, привлечь больше зарубежных инвестиций, и тем самым поспособствовать развитию экономики Эстонии.

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