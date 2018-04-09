"Купившие“ вид на жительство в Эстонии за миллион евро — головная боль полиции

Департамент полиции и погранохраны при выдаче вида на жительство крупному инвестору должен оценивать обстоятельства, а это не является задачей ведомства, пишет Ärileht.
На прошлой неделе Эстония выдала трем российским инвесторам виды на жительство за то, что они ”влили” в эстонскую экономику минимум миллион евро. Речь идет о новом виде вида на жительства, созданного для занятия предпринимательством. Для его получения необходимо совершить прямую инвестицию в размере одного миллиона евро в эстонское предпринимательство или инвестфорд, который, в свою очередь, инвестирует средства в предпринимательство.
Выдачей видов на жительство занимается Департамент полиции и погранохраны. Для этого следует оценить пригодность инвестиций: действительно ли деньги пошли на эстонское предпринимательство и проверить, в состоянии ли иностранец подтвердить благонадежность источника финансирования? Если ВНЖ выдан, то в течение слока его действия — пяти лет — департамент должен проконтролировать: величина инвестиции — по-прежнему минимум миллион евро? Деньги действительно идут на поддержку именно местных предпринимателей?