"Купившие“ вид на жительство в Эстонии за миллион евро — головная боль полиции

Нет комиссии

Помимо ВНЖ крупного инвестора Эстония предлагает еще два типа документа, созданных для предпринимательства. Один выдается для стартапов, второй — для основания предприятия; и в обоих случаях в помощь полиции — спецкомиссии. В случае стартапов комиссия помогает решить: это — действительно стартап? При основании предприятия комиссия помогает оценить бизнес-план. В случае крупных инвесторов такого типа комиссии не сформировано, и с их оценкой должна справляться сама полиция.

Конечно, можно привлечь ведомства, например, Налогово-таможенный департамент, но решение принимает все же Департамент полиции и погранохраны. Отдельных же специалистов, занимающихся проверкой выполнения условий для получения ВНЖ крупных инвесторов, нет, и, по всей вероятности, найти такого специалиста не удастся: в отделе экономических преступлений — многолетняя проблема с поиском новых сотрудников. Ведомство подчеркивает, что в состоянии все проверить, и в случае необходимости привлекаются и другие ведомства.

Заявлений на ВНЖ крупного инвестора в прошлом — то есть в первом — году поступило всего лишь три. В МВД зреет план сделать условия его получения более гибкими. Давление заинтересованных групп велико, да и кто не хотел бы привлечь в экономику Эстонии больше зарубежного капитала?

По словам Советника отдела миграционной политики и гражданства МВД Киллу Вантс, они желают расширить круг потенциальных инвесторов, привлечь больше зарубежных инвестиций, и тем самым поспособствовать развитию экономики Эстонии.

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