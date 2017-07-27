Кудрин отметил рост числа ”экономических протестов” в России

Глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что в России выросло число протестов, связанных с ухудшением экономической ситуации, передает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

”Количество экономических протестов, очевидно, увеличилось. Последние три года были годами падения экономики и снижения жизненного уровня населения. Конечно, это создает почву для экономических протестов”, — сказал он.

Глава ЦСР отметил, что в России стало больше проблемных предприятий, проходит много увольнений, ликвидируются банки.

”Тем не менее пока доверие к главе государства высокое. К тому же возобновление роста доходов населения должно снизить градус недовольства”, — заключил Кудрин.

В конце июня Кудрин заявил, что для экономического роста Россия должна наладить отношения с западными странами.