Агентство Bloomberg включило Россию в список из семи государств с развивающейся экономикой, которые в течение 2017 года будут являться наиболее привлекательными для инвесторов. В перечне также оказались ЮАР, Мексика, Бразилия, Чили, Индия и Индонезия, передает NEWSru.com.

"Российский рубль — это главная ставка для инвесторов, которые занимают в валютах тех государств, где действует низкая процентная ставка, а также покупают ценные бумаги с высоким доходом", — отметило агентство (цитата по ТАСС).

Как поясняют эксперты, по оценкам швейцарского банка UBS, потенциальный доход от торговли российской валютой может достичь 26 процентов в течение ближайших 12 месяцев — это максимальный показатель среди всех развивающихся рынков Европы, Ближнего Востока и Африки.

В Bloomberg подчеркнули, что в текущем году инвесторам будут особенно интересны развивающиеся страны, где наблюдается улучшение политического климата, а также активы на рынках которых менее уязвимы к внешним негативным факторам.

В числе таких факторов называется повышение процентной ставки Федеральной резервной системой США и экономические риски, связанные с приходом к власти Дональда Трампа.