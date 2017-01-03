"Российский рубль — это главная ставка для инвесторов, которые занимают в валютах тех государств, где действует низкая процентная ставка, а также покупают ценные бумаги с высоким доходом", — отметило агентство (цитата по ТАСС).
Как поясняют эксперты, по оценкам швейцарского банка UBS, потенциальный доход от торговли российской валютой может достичь 26 процентов в течение ближайших 12 месяцев — это максимальный показатель среди всех развивающихся рынков Европы, Ближнего Востока и Африки.
В Bloomberg подчеркнули, что в текущем году инвесторам будут особенно интересны развивающиеся страны, где наблюдается улучшение политического климата, а также активы на рынках которых менее уязвимы к внешним негативным факторам.
В числе таких факторов называется повышение процентной ставки Федеральной резервной системой США и экономические риски, связанные с приходом к власти Дональда Трампа.