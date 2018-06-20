Куда и зачем ездят пассажиры Uber в Таллинне

Компания Uber празднует свое трехлетие в Таллинне и публикует статистику самых популярных направления среди жителей и гостей столицы.
Согласно статистике, таллиннских пассажиров в особенности интересует шоппинг — в десятке самых популярных направлений аж четыре торговых центра. Данные также указывают на то, что некоторые пассажиры настолько воодушевлены идеей райдшеринга, что даже готовы путешествовать на Uber за границу.
Самым популярным направление с июня 2017 по июнь 2018 был аэропорт, на втором месте — автобусный вокзал, как и в прошлом году. Однако популярность аэропорта как направления значительно выросла — количество поездок увеличилось больше чем в два раза по сравнению с прошлым годом.
Помимо транспортных центров таллиннские пассажиры часто ездили на Uber по магазинам. Самыми популярными торговыми центрами оказались Viru, Solaris, Ülemiste и Kristiine, все они — в первой десятке.