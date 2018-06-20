Куда и зачем ездят пассажиры Uber в Таллинне

"Тот факт, что первые места по популярности принадлежат транспортным центрам, предсказуем, люди часто пользуются услугами Uber в дополнение к имеющейся сети общественного транспорта. Однако мы были удивлены, когда увидели такое большое количество торговых центров в списке. Если центр Viru и Solaris могут входить в десятку, так как являются удобным местом встречи для многих жителей Таллинна, то Ülemiste и Kristiine — это все-таки те торговые центры, куда люди приезжают именно для шоппинга", — прокомментировал исполнительный директор Uber в странах Балтии Энн Метсар.

На третьем месте оказался творческий городок Теллискиви, популярность которого среди местных пассажиров увеличилась на 15%, а среди туристов — на 25%.

Поехать на Uber за рубеж? Без проблем

Райдшеринг в Эстонии обычно используется для удобного передвижения по городу, но ничто не мешает воспользоваться услугой и если человек решает отправиться за пределы города или даже страны. Самая дальняя поездка, которая была совершена в период с июня 2017 по июнь 2018 года, — поездка в столицу Латвии Ригу. Дистанция составила 335,22 км, и на поездку ушло около 5 часов.

"Мы, конечно, рады предоставлять людям возможность легко и дешево делать свои дела в городе, но в долгосрочной перспективе наша цель состоит в том, чтобы стать настоящей альтернативой владению собственным автомобилем. Тот факт, что люди начинают рассматривать райдшернг как возможность ездить на более далекие расстояния значит, что мы приближаемся к своей цели. Даже если вы иногда совершаете поездки на дальние расстояния вдобавок к коротким поездкам в пределах города, все равно общая стоимость владения собственным автомобилем будет значительно более крупной ежегодной инвестицией", — отмечает Метсар.