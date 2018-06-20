20.06.2018, 07:40

Куда и зачем ездят пассажиры Uber в Таллинне

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rus.delfi.ee
EST 2
Uber Eestis
фото иллюстративноеFoto: Eero Vabamägi

Компания Uber празднует свое трехлетие в Таллинне и публикует статистику самых популярных направления среди жителей и гостей столицы.

Согласно статистике, таллиннских пассажиров в особенности интересует шоппинг — в десятке самых популярных направлений аж четыре торговых центра. Данные также указывают на то, что некоторые пассажиры настолько воодушевлены идеей райдшеринга, что даже готовы путешествовать на Uber за границу.

Самым популярным направление с июня 2017 по июнь 2018 был аэропорт, на втором месте — автобусный вокзал, как и в прошлом году. Однако популярность аэропорта как направления значительно выросла — количество поездок увеличилось больше чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

Помимо транспортных центров таллиннские пассажиры часто ездили на Uber по магазинам. Самыми популярными торговыми центрами оказались Viru, Solaris, Ülemiste и Kristiine, все они — в первой десятке.

"Тот факт, что первые места по популярности принадлежат транспортным центрам, предсказуем, люди часто пользуются услугами Uber в дополнение к имеющейся сети общественного транспорта. Однако мы были удивлены, когда увидели такое большое количество торговых центров в списке. Если центр Viru и Solaris могут входить в десятку, так как являются удобным местом встречи для многих жителей Таллинна, то Ülemiste и Kristiine — это все-таки те торговые центры, куда люди приезжают именно для шоппинга", — прокомментировал исполнительный директор Uber в странах Балтии Энн Метсар.

На третьем месте оказался творческий городок Теллискиви, популярность которого среди местных пассажиров увеличилась на 15%, а среди туристов — на 25%.

Поехать на Uber за рубеж? Без проблем

Райдшеринг в Эстонии обычно используется для удобного передвижения по городу, но ничто не мешает воспользоваться услугой и если человек решает отправиться за пределы города или даже страны. Самая дальняя поездка, которая была совершена в период с июня 2017 по июнь 2018 года, — поездка в столицу Латвии Ригу. Дистанция составила 335,22 км, и на поездку ушло около 5 часов.

ТОП

"Мы, конечно, рады предоставлять людям возможность легко и дешево делать свои дела в городе, но в долгосрочной перспективе наша цель состоит в том, чтобы стать настоящей альтернативой владению собственным автомобилем. Тот факт, что люди начинают рассматривать райдшернг как возможность ездить на более далекие расстояния значит, что мы приближаемся к своей цели. Даже если вы иногда совершаете поездки на дальние расстояния вдобавок к коротким поездкам в пределах города, все равно общая стоимость владения собственным автомобилем будет значительно более крупной ежегодной инвестицией", — отмечает Метсар.

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