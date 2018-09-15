15.09.2018, 09:31

Куда чаще всего ездили пользователи Uber этим летом в Таллинне? Подсказка: лето - сезон отпусков

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rus.delfi.ee
EST
Uber Eestis
Foto: Eero Vabamägi

Этим летом приложением Uber в Таллинне пользовались люди из 93 стран. Большинство туристов, которые пользовались приложением Uber в Таллинне, были из США. По сравнению с весной, число поездок в аэропорт увеличилось на 24,7%, сообщает компания.

Период фестивалей и различных летних мероприятий, которые в Таллинне посетили тысячи гостей как из Эстонии, так и из-за рубежа, завершился, и Uber представляет свою летнюю статистику.

Больше всего поездок пользователи совершили на Таллиннский автобусный вокзал.

5 самых популярных направлений в Таллинне летом 2018 года*:

  1. Таллиннский автобусный вокзал
  2. Площадь Виру
  3. Таллиннский порт
  4. Творческий городок Теллискиви
  5. Трубочист (площадь Карьявярава)

*в рейтинг не вошел Таллиннский аэропорт, который является популярнейшим направлением в течение года.

В период с июня по август в Таллинне приложением Uber воспользовались люди из 93 стран. Топ 5 стран, туристы из которых используют приложение Uber в Эстонии чаще всего:

  1. США
  2. Великобритания
  3. Финляндия
  4. Россия
  5. Франция

Этим летом по сравнению с весной также значительно увеличилось число поездок в аэропорт — на 25%.

Tallinn Hockey weekend
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