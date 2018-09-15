Куда чаще всего ездили пользователи Uber этим летом в Таллинне? Подсказка: лето - сезон отпусков

Этим летом приложением Uber в Таллинне пользовались люди из 93 стран. Большинство туристов, которые пользовались приложением Uber в Таллинне, были из США. По сравнению с весной, число поездок в аэропорт увеличилось на 24,7%, сообщает компания.
Период фестивалей и различных летних мероприятий, которые в Таллинне посетили тысячи гостей как из Эстонии, так и из-за рубежа, завершился, и Uber представляет свою летнюю статистику.
Больше всего поездок пользователи совершили на Таллиннский автобусный вокзал.
5 самых популярных направлений в Таллинне летом 2018 года*:
Таллиннский автобусный вокзал
Площадь Виру
Таллиннский порт
Творческий городок Теллискиви
Трубочист (площадь Карьявярава)
*в рейтинг не вошел Таллиннский аэропорт, который является популярнейшим направлением в течение года.
В период с июня по август в Таллинне приложением Uber воспользовались люди из 93 стран. Топ 5 стран, туристы из которых используют приложение Uber в Эстонии чаще всего:
США
Великобритания
Финляндия
Россия
Франция
Этим летом по сравнению с весной также значительно увеличилось число поездок в аэропорт — на 25%.