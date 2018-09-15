Куда чаще всего ездили пользователи Uber этим летом в Таллинне? Подсказка: лето - сезон отпусков

Период фестивалей и различных летних мероприятий, которые в Таллинне посетили тысячи гостей как из Эстонии, так и из-за рубежа, завершился, и Uber представляет свою летнюю статистику.

Больше всего поездок пользователи совершили на Таллиннский автобусный вокзал.

5 самых популярных направлений в Таллинне летом 2018 года*:

Таллиннский автобусный вокзал Площадь Виру Таллиннский порт Творческий городок Теллискиви Трубочист (площадь Карьявярава)

*в рейтинг не вошел Таллиннский аэропорт, который является популярнейшим направлением в течение года.

В период с июня по август в Таллинне приложением Uber воспользовались люди из 93 стран. Топ 5 стран, туристы из которых используют приложение Uber в Эстонии чаще всего:

США Великобритания Финляндия Россия Франция

Этим летом по сравнению с весной также значительно увеличилось число поездок в аэропорт — на 25%.