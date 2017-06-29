Кубик с парусом, нано-братья и ждун. Как страны Балтии покоряют космос

Перед Яановым днем в космос отправился первый латвийский спутник Venta-1 — последним из трех балтийских республик. При том, что Латвия начала "космическую программу" почти одновременно с Эстонией и сильно раньше Литвы, но эстонцы запустились четыре года назад, а литовцы — три.

Кроме того, каждая республика отличилась в "звездных войнах" по-своему и каждая отправила в космос свое послание. Эстонцы сказали: "Tere!", литовцы — "Литва любит свободу", латвийцы — зашифровались. Латвийский портал Delfi отследил, как это было.

Казалось бы, Латвии на роду написано быть космической державой, ведь именно здесь родились две ключевых фигуры космической науки и техники — создатель первых реактивных двигателей Фридрих Цандер (1887-1933) и главный теоретик советской космонавтики Мстислав Келдыш (1911-1978). В Риге родился космонавт Анатолий Соловьев, а в рижском РКИИГА учился будущий космонавт Талгат Мусабаев, который впоследствии сопровождал в полете первого космотуриста американского бизнесмена Денниса Тито, потом до 2016 года был главой Агентства космоса Казахстана, а с этого года стал советником президента Казахстана. Кстати, в жены Мусабаев взял внучку писателя Вилиса Лациса.

Латвийская ССР была одним из мозговых и технологических центров советской космонавтики — на эту отрасль работали двенадцать институтов и несколько заводов. Сегодня, когда свои космические агентства есть в Нигерии и Камеруне, Латвия осталась в стороне, даже рижскую улицу Космонавтикас переименовали в Дудаева.

Возможно, таким образом? Латвия решительно отмежевалась от советских традиций, но тем временем соседи не дремали, а стремительно штурмовали космос.

Эстония (07.05.2013). Кубик в космосе: 'Я буду читать ваши валентинки!'

Первый эстонский искусственный спутник Земли ESTCube-1 пять лет разрабатывали в университете города Тарту. Проект обошелся в 100 000 евро, 70 из них были потрачены на запуск в космос — под это был выделен грант Евросоюза.

Цель запуска — космическое испытание солнечного паруса, разработанного в Финляндии нового вида двигателя, использующего в качестве источника тяги импульс ионов "солнечного ветра". С помощью подобных устройств в будущем планируется возвращать спутники с орбиты, а также путешествовать в ближайшем космосе без топлива со скоростью 50 км в секунду.

Самый легкий из всех балтийских спутников весит всего 1 кг и имеет форму куба. Первым словом стало Tere! ("Здравствуйте!"). Его запуск был посвящен 95 годовщине Эстонской Республики. Становление Эстонии как космической державы было запечатлено на специально созданной для этого случая почтовой марке с изображением ESTCube-1, а сам процесс создания спутника был отражен в документальном фильме с рабочим названием "Инструкция постройки космического корабля".

В работе над "кубиком" приняли участие ученые и студенты из многих стран, в том числе — из Латвии. На его создании было защищено 19 магистерских работ, 29 бакалаврских работ, пять докторских диссертаций, опубликовано 17 научных статей и представлено 53 доклада.

ESTCube-1 был отправлен в космос с европейской ракеты-носителя Vega, которая стартовала с космодрома Куру с берега Атлантики в южноамериканской Французской Гвиане. Событие наблюдала лично спикер эстонского парламента Эне Эргма, известная популяризатор науки и сторонница исследований космоса. Так Эстония стала 41 государством в мире, запустившим на околоземную орбиту свой спутник.

"Кубик" успешно отделился от носителя и летел со скоростью 7,46 километров в секунду, в среднем на высоте 650 км от поверхности земли, посылая сигнал на предусмотренной частоте в 437,250 МГц радиосигналы в коде Морзе, которые начинались позывными ES5E/S. Еще до того, как ESTCube-1 впервые оказался над Эстонией, сигнал был принят русским радиолюбителем Дмитрием Пашковым из города Рузаевки, который передал записанный звуковой файл по электронной почте команде ESTCube-1. "Желаю вашей команде успехов и всего наилучшего".

По ходу дела, храбрый эстонский "кубик" успешно избежал угрозы столкновения с обломками военного спутника связи "Космос-2251", а также с обломком российской ракеты-носителя. А всего таких угроз было пять. В первый год программное обеспечение сателлита обновили 20 раз.

В феврале 2015 года спутник завершил научную программу, в связи с разрядкой аккумулятора. Увы, произвести раскрытие элемента "солнечного паруса" ему так и не удалось — мотор по какой-то причине не реагировал на управляющий сигнал. Предполагается, что причина неполадки была механической.

Его последнее послание в космос было невероятно лиричным: "Привет, Земля! Говорит ESTCube-1. Я проработал в космосе 651 день во имя светлого будущего человечества. С сегодняшнего дня ухожу на пенсию и следующие 20 лет буду читать ваши валентинки на День всех влюбленных. Да здравствует Эстония!"

Обесточенному "кубику" предстоит крутиться еще лет 20, после чего он сгорит в атмосфере. А тем временем эстонские студенты уже работают над ESTCube-2. Его общая стоимость создания и запуска оценивается в полмиллиона евро, 30 тысяч из которых планируется собрать на краудфандинговой платформе. Разработка и испытания второго эстонского спутника в форме параллелепипеда должны завершиться в 2018 году, а запуск намечен на начало 2019 года.

Литва (09.01.2014). Три 'брата': 'Литва любит свободу!'

Отстав от Эстонии на полгода, литовцы взяли реванш количеством: в 2014 году они направили в безвоздушное пространство сразу два сателлита — сконструированный в Вильнюсе LituanicaSAT-1 и его каунасского "брата" LitSat-1. В отличие от Эстонии, Литва запустила свои первые "кубики" не с земли, а с борта Международной космической станции (МКС) — на орбиту высотой около 400 км. Мало того, 23 июня 2017 года Литва отправила в космос уже третий спутник — Lituanica SAT-2, который участвует в исследованиях нижних слоев термосферы.

Литовские сателлиты принадлежат к классу нано-спутников — их вес и размеры доведены до минимума: это кубы со стороной 10 см и весом 1,3 кг. Компактные габариты позволили без проблем доставить спутники на МКС с помощью ракеты Antares, чья первая ступень была украинского производства. Дело было 28 февраля 2017 года, на другой день после свержения создания Временного правительства Украины. А 14 марта в День независимости Литвы в Вильнюсе объявили минуту молчания в честь павших на Майдане, а LitSat-1 передал на землю слова: "Литва любит свободу!". Первым послание литовского сателлита зафиксировал радиолюбитель из Бразилии, за что получил благодарность от президента Дали Грибаускайте, выгравированную на специальной карточке.

Не все составные части спутника были литовскими — некоторые компоненты пришлось купить за рубежом. Для надежности каждую часть производили в трех экземплярах, из которых создавали несколько окончательных моделей для разных испытаний — механических, вибрационных, температурных.

Над проектом работали 22 организации и более 30 человек. LituanicaSAT-1 финансировалась Вильнюсским университетом и частными лицами. Сателлит создали представители частного стартапа NanoAvionics, которые поставили бизнес-задачу разработать новое поколение электронных систем для малых спутников с высоким уровнем интеграции.

Уже в 2015 году NanoAvionics получила грант Исследовательского совета Литвы — 200 тысяч евро — на создание третьего спутника LituanicaSAT-2. Новый сателлит — вдвое компактнее, он испытывает новую двигательную установку на жидком химическом топливе, которая позволит осуществить маневры, менять форму и наклон орбиты, а также увеличить продолжительность "жизни" спутника в пять раз: с 3-4 месяцев до 15-18.

Благодаря этой работе, NanoAvionics отрекламировала бизнес-предложение: создание спутниковых платформ класса CubeSat "под ключ" с низкой себестоимостью. На товар тут же нашлись покупатели — авиакомпания из Турции приобрела компьютерное и коммуникационное оборудование для своего экспериментального спутника.

LituanicaSAT-1 завершил миссию через полгода после запуска — 28 июля 2014 года. А 23 июня 2017 года на орбиту вышел еще один "литовец" — спутник Lituanica SAT-2. Он отправился в космос с космондрома Шрихарикота в Индии на ракете-носителе PSLV-XL — в одном "пакете" с первым латвийским сателлитом.

Латвия (23.06.2017). Ждун: Индия — Россия — Индия

Латвийский спутник Venta-1 готовился к запуску девять лет. Сперва его должны его ждал ракетоноситель индийского космодрома, но помешал финансовый кризис и введенная правительством программа экономии. Новые переговоры с "Роскосмосом" насчет запуска с Байконура тоже закончились ничем. В итоге самый тяжелый и дорогой балтийский спутник Venta-1 стартовал лишь в этом году, зато аккурат на Лиго. В космос он отправился c индийского космодрома Шрихарикота, вместе с 30 другими сателлитами из 15 стран.

Первый латвийский сателлит Venta-1 входит в категорию микроспутников — он весит 5 кг (размер — 40x40x13 см, а с солнечными панелями — 70x40x13) и облетает Землю на высоте 505 км, совершая 16 витков в сутки. Сигнал с него можно принимать лишь два-три раза в день по 10 минут. Энергию спутнику поставляют солнечные батареи.

Первый латвийский спутник создавался как образовательный проект, который реализовали Вентспилсский Парк высоких технологий, Вентспилсская Высшая Школа (ВВШ) и Технический университет Бремена, в котором работал латвийский профессор Индулис Калниньш, свою лепту в разные годы внесли специалисты ЛУ и РТУ. Главным куратором разработки стал профессор ВВШ Айгарс Краузе, который в конечном счете и представлял Латвию на запуске. Большую часть бюджета взялось покрыть Министерство образования и науки Латвии — его расходы в итоге оставили 320 тысяч евро.

Еще одним предназначением сателлита стало отслеживание кораблей на пути через океан. Тут уж, как рассказал Delfi сам профессор Краузе, ВВШ на свои и привлеченные от заинтересованных сторон деньги создала радиостанцию, вложилась в развитие Лаборатории сателлитных технологий и координацию радиочастот, организовала летнюю школу для студентов и покрыла административные расходы. По словам г-на Краузе, это были вложение не только в конкретный проект, но и в будущее направления.

Поначалу проект координировала нынешняя министр финансов Дана Рейзниеце-Озола. По иронии судьбы, именно нехватка финансов растянула процесс на долгие годы. Экономический кризис сорвал первую попытку отправки в космос с индийского космодрома в 2010 году. В 2011 году деньги нашлись, благодаря шведской компании Microtec, которая взялась разместить на спутнике американский модуль plug and play, что существенно утяжелило аппарат. Ближе к назначенной дате очередного старта выяснилось, что для полярной орбиты, необходимой Venta-1, любой ракетоноситель не годится, а который годится (американский Falcon), тот слишком дорогой.

В 2012 году начались переговоры о сотрудничестве с российской компанией "Роскосмос", которые, по утверждению Рейзниеце-Озолы заинтересовались возможностью "добывать интересующую телеметрическую информацию, установив на Venta-1 небольшое дополнительное устройство". Новый старт назначили на 2013 год — но и он не случился.

В 2015 году госпредприятие "Elektroniskie sakari" дало подтверждение того, что радиочастоты Venta-1 включены в регистр Союза международных телесвязей и получили международную юридическую защиту. В декабре того же года ВВШ заключила договор с Бременским вузом о том, что доставка Venta в космос может пройти в середине 2016 года на индийском ракетоносителе PSLV. Пришлось перестроить его солнечные батареи, чтобы снизить массу до 5 кг.

Вместе с латвийским спутником на орбиту должен был выйти загадочный и очень похожий на него сателлит Max Valier Sat, изготовленный под руководством того же продуктивного профессора Индулиса Берзиньша для высшей школы Тироля, что вызвало некоторый шорох в латвийских СМИ. Но, по словам г-на Краузе, никакой загадки тут нет, просто посчитали, что отправлять два спутника сразу — экономнее, а орбиты у них — разные.

Обновленная Venta снова прошла испытания. И тут выяснилось, что ее доставку на орбиту еще раз отложили… "из-за высокого риска столкнуться с другим космическими аппаратами".

Осенью 2016 года, главный спонсор проекта Министерство образования и науки Латвии пригрозило Вентспилсской школе неустойкой в 71 тысячу евро, если спутник не выйдет на орбиту в ноябре. Но не тут-то было: оказалось, что ближайший носитель сможет доставить Venta лишь на высоту 817 км, на который латвийский спутник не рассчитан — присвоенная частота не позволяет ему подниматься выше 500 км. Министерство образования вняло обстоятельствам — денег не взяло. А организатором проекта снова пришлось ждать оказии, которая случилась лишь в июне-2017. Уже через час полета Venta-1 подала весточку о себе, а вот итальянским коллегам пришлось поволноваться — Max Valier подал сигнал лишь через несколько часов.

Планируется, что время активной работы Venta-1 в космосе — около года. Это время, пока будет функционировать встроенная в него электроника. Никаких громких и романтичных слов от Venta-1 ждать не приходится, он будет передавать на Землю в зашифрованном виде данные автоматической идентификации кораблей и фотографии с камер, а также данные о работе всех систем. Единственная информация, которая идет открытым текстом — сигнал спутникового маяка, сообщение, что это Venta-1 с краткими характеристиками спутника. Его может принять любой радиолюбитель на частоте 437,325 МГц.

После завершения основной миссии Venta-1 пробудет в космосе 5-6 лет, после чего уйдет в плотные слои атмосферы и сгорит.