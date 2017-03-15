Кто на самом деле паромный король Эстонии? Бизнесмены с материка свергли Вячеслава Леэдо

С передачей паромной линии Трийги-Сыру закончилась длившаяся дюжину лет дуэль за малые судоходные линии Эстонии между Рейном Кильком и Каспаром Кокком и сааремааским паромным королем Вячеславом Леэдо. Тартусцы одержали убедительную победу.

В начале марта принадлежащая предпринимателям Рейну Кильку и Каспару Кокку фирма Kihnu Veeteed заключила пятилетний договор на оборот парома Soela, который выйдет на линию между Хийумаа и Сааремаа летом, пишет Eesti Päevaleht. Линия на самом деле перешла в руки Kihnu Veeteed еще осенью, когда ее начал временно обслуживать арендованный на Аландских островах паром Subsea Seven.

С 2004 года, то есть с тендера оператора паромной линии Вормси, когда предложенный Вячеславом Леэдо советский "танковый паром" оказался намного более топливозатратным и неэффективным, чем привезенный из Норвегии паром Kihnu Veeteed, паромный король проигрывал бизнесменам с материка одну линию за другой. С передачей линии Трийги-Сыру процесс завершился: в руках Килька и Кокка теперь все линии, у Леэдо нет ни одной.

По словам исполнительного директора Kihnu Veeteed Андреса Лаасма, Леэдо был стойким и серьезным противником. "Борьба за каждую линию велась "до последней капли крови", то есть почти всегда через три судебные инстанции", — сказал Лаасма.

У Kihnu Veeteed в Эстонии теперь в общей сложности десять судоходных линий, у дочерней фирмы Таллиннского порта TS Laevad две — самые хлебные линии между материком и большими островами, — и Saaremaa Laevakompanii (SLK) и Väinamere Liinid Леэдо остались с пустыми руками. Другими словами: во внутреннем судоходстве действуют только два предприятия, потому что принадлежащие Леэдо через административные фирмы суда Harilaid, Kõrgelaid и St. Ola стоят у причала без работы.

"В Эстонии два судовладельца внутренних линий", — сказал руководитель Департамента водных путей Рене Арикас, по словам которого такая монополия — или точнее дуополия — как хороша, так и плоха. Хорошая сторона — бОльшая эффективность перевозчика, которая должна отражаться в цене, но одновременно государство как заказчик услуги больше не получает лучшую цену, потому что нет конкуренции. "По моему мнению, на рынке есть место для трех судовладельцев. Лучше и было бы три".

Раньше использовавшая в основном свои суда Kihnu Veeteed теперь в основном обращается с принадлежащими государству судами: Ormsö, Wrangö, Runö, Kihnu Virve, Koidula и с лета этого года также Soela, которому еще наводят последний лоск на заводе Baltic Workboats. Своих судов у предприятия четыре: три купленных на вторичном рынке в Норвегии парома Liisi, Amalie и Reet, которые названы именами невест Кихну Йынна , и построенное в Астрахани и реновированное в Пярну быстроходное судно Vesta.

Хотя суда фирмы не ходят по регулярным линиям, предприятие держит их по рукой. "Перевозчик должен обеспечить линейную перевозку и в том случае, если с судном что-нибудь случится, — отметил Лаасма. — Минимально нужно два замещающих судна".

Поскольку в Эстонии больше расширяться некуда, фирма смотрит на север. "Далеко смотреть не нужно: рынок Финляндии теперь открыт для частных перевозчиков, — сказал Лаасма. — Но прежде всего нужно наладить рутинную работу своих нынешних линий".