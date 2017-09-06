Кто кому должен? Спор клиента и Telia о расторжении договора разрешился в комиссии

В комиссию по потребительским спорам обратился клиент сети Telia, который хотел расторгнуть договор с компанией, но в итоге получил требование выплатить штраф за то, что не вернул устройства продавцу.

В своем заявлении клиент из города Элва написал, что 18 июня 2014 года заключил с Telia договор о предоставлении ему интернет-связи и договор на два года о пользовании роутером, дигибоксом и терминалом оптической сети.

Клиент утверждает, что в июле прошлого года он хотел перенести все это на новое место жительства, но Telia по техническим причинам не смогла этого сделать, хоть во время заключения договора и говорили, что такой вариант возможен.

Также ему заявили, что если он расторгнет договор до июня 2017 года, то ему придется заплатить штраф. Хотя клиент перестал пользоваться услугой, Telia продолжала каждый месяц присылать счета. По личным причинам клиент отложил разбирательство по делу и продолжил платить по счетам.

Заявление о расторжении договора клиент подал 23 февраля нынешнего года, на что оператор Telia ответил ему требованием вернуть устройства или заплатить штраф за нарушение положений договора. Пункты договора, на которые опиралась Telia, клиенту якобы ранее не предъявлялись.

Потребитель не согласился с тем, что нарушил договор, так как к июлю 2016 года срок действия договора истек. По его словам, он не должен возвращать Telia устройства, так как выкупил их. По этой же причине он не согласен и со штрафом, а хочет, чтобы Telia возместила ему деньги, потраченные на оплату услуг с июля 2016 по февраль 2017 (106 евро морального ущерба), которые он на самом деле не потреблял.

Telia заявляет, что фирма была готова ”перенести” услугу на другой адрес, но для этого там нужно было бы строить дополнительную линию связи, от чего клиент отказался. Фирма предложила другие варианты, которые также клиента не устроили.

В то же время, клиент не подавал заявления о прекращении договора на получение интернет-связи, поэтому Telia продолжала выставлять ему счета (11,83 евро в месяц). Клиент оплатил все счета. 6 февраля Telia связалась с клиентом, потому что по тому же адресу их услугой хотел воспользоваться другой потребитель. Договор был расторгнут 1 марта по соглашению сторон.

Так как потребитель хотел оставить себе устройства, ему объяснили, утверждает Telia, что они принадлежат фирма и невозвращение устройств будет считаться нарушением договора и может последовать штраф, размер котного указал в договоре.

Но клиент отказался возвращать устройства, поэтому ему выставили счет за роутер (22,25 евро), дигибокс (20 евро) и теринал оптической связи (62,10 евро).

В качестве компромисса Telia готова отказаться от требований за роутер и бигибокс, и при условии что клиент вернет терминал, то и от его оплаты.

На заседании комиссии представитель Telia заверил, что отказывается от требований роутера и бигибокса, и если клиент вернет терминал, то и от требований возмещения его стоимости. Клиент согласился вернуть терминал, и стороны договорились о сроках. В остальном клиент остался при своих требованиях.

Комиссия частично удовлетворила требования клиента, так как Telia признает ничтожным счет в размере 62,10 евро после того, как клиент вернет фирме терминал Huawei GPON ONT HG8010, принеся его в представительство компании. Требование о возмещении морального ущерба принято не было.