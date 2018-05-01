Кто из руководителей самоуправлений в прошлом году заработал больше всего?

В Эстонии в прошлом году было четыре руководителя местных самоуправлений, чья основная зарплата превышала 40 000 евро, то есть 3300 евро в месяц, выясняется из данных о зарплате чиновников.

Годовая зарплата мэра Таллинна Таави Ааса в прошлом году была 53 552 евро, то есть 4462,6 евро в месяц. В качестве доплаты к этому прибавилось еще 12 662 евро.

Волостной старейшина Виймси Рейн Лойк в прошлом году заработал 45 017 евро, то есть 3751,4 евро в месяц основной зарплаты и в качестве доплат еще 7680 евро.

Основная зарплата мэра Пярну Ромека Козенкраниуса в прошлом году была 44 745 евро и доплат он не получал.

Основная зарплата мэра Тарту Урмаса Клааса была 41 772 евро, то есть 3481 евро в месяц, и доплат он тоже не получал.