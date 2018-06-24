Кто и почему сдал коррумпированного предпринимателя Теэта Ярвета?

На этой неделе суд признал виновным в коррупции Теэта Ярвета, который в 2015 году производил осмотр училища в Ида-Вирумаа. Предприниматель потребовал взятку в размере 50 000 евро у руководителя фирмы, которая проводила строительные работы, Артура Федорова, который в свою очередь передал информацию в правоохранительные органы и сотрудничал с ними, чтобы разоблачить преступление.

Теперь Федоров, открывший свое правовое бюро, говорит в комментарии, что если в данном случае при строительстве от него требовали взятку, то на другом объекте от него ожидали тайного предложения заплатить.

"Это ясно, что чем больше мы говорим о коррупции и взятках, чем больше таких случаев обличается, тем понятнее будет людям тот факт, что имеет место уголовно наказуемый случай и пойти против него — обязанность всех нас. Борьба с коррупцией в наших интересах, и не только в государственном секторе, а также и в частном", — говорит Федоров.

Полный комментарий Федорова на эстонском языке читайте здесь.