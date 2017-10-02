Кто и как следит за вами в интернете

Программы фиксируют интересы пользователей в интернете. Конечная цель, если речь не идет о государственной безопасности, — заставить потребителя купить определенный товар.

Джефф Хамербахер, один из разработчиков Facebook как-то сказал: "Лучшие умы моего поколения думают, как заставить людей щелкнуть мышкой по рекламе, и это отстой". Если вас удивляет, почему в вашем браузере появилась настойчивая реклама страхования жизни, после того как вы начали заниматься парашютным спортом, или вами заинтересовались спецслужбы после случайного поиска радиоактивных веществ в Google — советуем обратить внимание на некоторые сервисы.

70 шпионов от Google

Концерн Google владеет более чем 70 продуктами: Google браузер, почта, поисковик, диск, система Android. Почти каждый из продуктов Google собирает информацию о своем пользователе. Как это происходит? Например, вы используете браузер Google Chrome. Вы зашли на сайт интернет-магазина, где переключили язык, выбрали свой город и указали, что вы ищете соковыжималку. Этот сайт передал браузеру файлы cookies — фрагменты текстовой информации о предпочтениях: русскоязычный Николай из Краснодара хочет пить свежевыжатый апельсиновый сок.

На основании этих предпочтений Google "продает" интересы пользователя рекламодателю. Возможно, Николаем заинтересуется продавец здорового питания или производитель кухонных электроприборов. После этого сервис Youtube (принадлежит компании Google) начнет крутить ролики про спорт и здоровое питание, а контекстная реклама — рекомендовать купить тостер по низкой цене. И это только на основании данных одного сайта.

Помимо этого Google собирает информацию о вашем устройстве, операционной системе и интернет-соединении. Узнать, что о вас знает Google, можно здесь. Также Google регистрирует любое действие в своих сервисах — просмотр карт, поиск, прослушивание музыки и прочее. О своих действиях можно посмотреть здесь.

Facebook знает вас лучше, чем мама

Сбор информации в Facebook происходит за счет тех же файлов cookies. Если вы кликните на сайте опции "нравится" и "поделиться", то Facebook зафиксирует посещение ресурса, даже если вы вышли из социальной сети. Задача Facebook — как можно дольше продержать пользователей в своей сети. Для этого учитываются отметки "нравится", посещения сайтов, личная информация и круг друзей.

Например, имея доступ к списку друзей, Facebook может определить, что у вашей бабушки из Самары скоро день рождения. За несколько дней до события вам начнет приходить реклама доставки цветов по Самаре. А если вы 31 октября решили посетить Хэллоуин-вечеринку, то готовьтесь к рекламе карнавальных костюмов у себя в ленте. Какую информацию о вас Facebook продает рекламодателю, можно посмотреть здесь.

В этой связи любопытна покупка концерном мессенджера WhatsApp в 2014 году — ведь у Facebook уже есть свой мессенджер. Как именно приложение приносит прибыль своему владельцу — непонятно, ведь оно остается бесплатным и не транслирует рекламу. Настораживает то, что приложение по умолчанию имеет доступ к камере и микрофону устройства (впрочем, как и Facebook и Google) и делится данными с материнской компанией.

"Вконтакте" знает о пользователях не меньше

Этим летом программист из Санкт-Петербурга Владислав Велюга провел расследование: какими данными интересуется социальная сеть "Вконтакте". Оказалось, что она собирает информации не меньше, чем компания Facebook. "Вконтакте" сохраняет не только данные о подключении к интернету, об установленных приложениях, геолокации и всех действиях в социальной сети, но и информацию об операторе, номере телефона, серийном номере сим-карты, электронных адресах и id в соцсетях. Получается, что любые действия в Сети можно связать с владельцем сим-карты. Эксперимент проводился на операционной системе Android.

Вся эта информация, по словам Велюги, посылается не только на серверы социальной сети, но и третьим лицам — компании Vigo и материнской компании Mail.ru Group. Согласно интервью представителя "Вконтакте" Евгения Красникова интернет-версии "Ведомостей", соцсеть никогда и не скрывала, что обрабатывает и фиксирует большое количество информации для рекламы, оптимизации и рекомендаций.

Провайдер знает, что вы делали 3 года назад

Вы решили проверить сообщения в социальной сети. Например, "Вконтакте" использует протокол шифрования "https" (это именно те самые зеленые буквы, которые идут в верхней строке перед адресом), а значит, провайдер видит лишь то, что вы зашли в соцсеть и продолжаете оставаться в ней. А вы можете переписываться, смотреть видео и писать новые статусы. Без специального запроса все эти передвижения по сайту не будут зафиксированы.

Если же вы заходите на сайт с протоколом "http", то провайдер видит все действия, совершенные на этом сайте. Именно поэтому большинство людей при покупке товаров в интернете предпочитают защищенные сайты с протоколом "https".

Провайдер не сохраняет те же самые файлы, а лишь записывает информацию о действия абонента: логи, время. Согласно статье 10 Федерального закона "О связи", провайдер обязан хранить эти данные в течение 3 лет. С 1 июля 2018 года провайдеров обещают обязать хранить сами текстовые, голосовые, видео и фото сообщения в течение 6 месяцев.

Вся информация хранится для госорганов, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью или обеспечивают безопасность России. Пользователи интернета, которые беспокоятся за свою конфиденциальность, пользуются в Сети услугами VPN или браузера Tor, которые шифруют исходящие и входящие запросы абонента. Однако такие лица сразу попадают под подозрение правоохранительных органов.