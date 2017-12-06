Кто бы мог подумать! ТОП-10 всемирно известных изобретений от наших северных соседей

Несмотря на то, что финны по сравнению с эстонцами считаются еще более медленными и флегматичными, они неоднократно выходили с изобретениями, которые становились известны на весь мир, пишет Eesti Päevaleht.
Предлагаем вашему вниманию десять таких изобретений:
Игра Angry Birds. Впервые была представлена восемь лет назад. К настоящему моменту скачана более миллиарда раз.
Коньки. Смелое утверждение, но об этом заявили итальянские ученые в 2014 году. По их мнению, прототип современных коньков появился 5000 лет назад благодаря проживавшим на территории нынешней Финляндии охотникам в связи с необходимостью передвигаться по льду.
Табурет на трех ножках. Отцом-основателем является известный финский дизайнер и архитектор Алвар Аалто.
Коктейль Молотова. «Граната бедного человека» получила широкое распространение именно во времена Зимней войны в 1939-1940 гг.
Ребристая сушилка для посуды (сушильный шкаф). Была изобретена преподавателем домоводства Майю Гебхард в конце Второй мировой войны.
Светоотражатель. Изобретен простым крестьянином Арви Лехти по окончанию Второй мировой войны после аварии в темное время суток, в результате которой погибла его лошадь.
Электрокардиограф. Первый беспроводной ЭКГ был создан 40 лет назад финским предприятием Polar Electro.
Первый интернет-браузер с графическим пользовательским интерфейсом. Предшественником браузеров Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome и прочих считается созданный в 1992 году финский Erwise авторства группы студентов Хельсинкского технологического университета.
IRC или сервисная система для общения в режиме реального времени. Изобретателем чата считается Яаркко Ойкаринен, который в 1988 году в виде протокола Internet Relay Chat подарил обществу невиданную до этого возможность онлайн-общения.
Телефоны Nokia. Первый мобильный телефон был создан Nokia в 1987 году и носил название Mobira Cityman 900. Весил он 800 грамм и стоил 24 000 марок.