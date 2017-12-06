Кто бы мог подумать! ТОП-10 всемирно известных изобретений от наших северных соседей

Täispuhutud vihane punane lind soomlaste loodud ülimenukast mobiilimängust Angry Birds tänupüharongkäigul New Yorgis Foto: AP/SCANPIX

Несмотря на то, что финны по сравнению с эстонцами считаются еще более медленными и флегматичными, они неоднократно выходили с изобретениями, которые становились известны на весь мир, пишет Eesti Päevaleht.