13.06.2018, 16:11

Крым больше двух часов оставался полностью обесточенным, подачу электричества возобновили

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дополнено в 19:15
NEWSru.com
EST 18
Eleringi Kiisa reservelektrijaam
Eleringi Kiisa reservelektrijaamFoto: Hendrik Osula

Территория всего Крыма была отключена от энергоснабжения около 15:25, сообщает "Крыминформ" со ссылкой на два источника в предприятиях телекоммуникационной сферы полуострова. Блэкаут привел к перебоям в работе сотовых операторов.

"По предварительным данным, из-за аварии на подстанции "Тамань", расположенной на территории Краснодарского края, нарушено электроснабжение на Крымском полуострове", — рассказали ТАСС в экстренных службах.

"Произошло массовое техническое отключение на линии. Причины выясняются, время на выяснение — два часа", — сообщили в "Кубаньэнерго".

Другой источник предположил, что аварийное отключение произошло на энергомосту из Кубани в Крым.

"Весь Крым и Севастополь обесточены. Лежит все. В причинах разбираемся", — отметил один из источников агентства "Крыминформ".

Позднее в Минэнерго РФ сообщили о том, что электроснабжение вскоре будет восстановлено. "Идет набор нагрузки. В настоящее время переток составляет 241 МВт. В ближайшее время электроснабжение будет полностью восстановлено", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

Причиной отключения света в Крыму стало "срабатывание автоматики" в 15:03 на подстанции "Тамань". В результате "произошло погашение двух автотрансформаторов".

Глава Крыма Сергей Аксенов также объяснил случившееся срабатыванием противоаварийной автоматической системы из-за скачков напряжения. Он попросил жителей соблюдать спокойствие, пообещав, что энергоснабжение будет восстановлено в течение трех часов.

Электроснабжение восстановлено, в Крыму блэкаут затронул более 2 млн человек

А через два часа после аварии ПАО "Россети" сообщила о восстановлении подачи электроэнергии в Крым по энергомосту.

В Минэнерго уточнили, что сбой произошел в 15:03, в 17:22 электроснабжение уже было полностью восстановлено. Всего без электроснабжения оставались 2 млн 485 тысяч 400 человек. В Крыму и Севастополе — около 2,35 млн человек, в Краснодарском крае — 135,4 тысячи.

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В МЧС ранее затруднялись обозначить масштаб произошедшего сбоя. По свидетельству местных жителей, света не было как в центре Симферополя, так и в спальных районах. Не ходили троллейбусы. А отключение светофоров на один час привело к автомобильным пробкам.

Также прекратили работу банковские учреждения, приостановили обслуживание пассажиров в кассах Центрального автовокзала. Билеты продавали в автобусах.

Жители столицы полуострова жаловались на проблемы с мобильной связью, передает "Интерфакс". По данным пользователей соцсетей, света нет в Симферопольском районе и Севастополе. Жалобы на отсутствие электричества поступают и из города-курорта Евпатория, сообщает Regnum. Перебои в электроснабжении возникли в Ялте, Феодосии, Бахчисарае.

Ряд учреждений в Симферополе подключили аварийные генераторы. Дизельные генераторы задействовала и администрация знаменитого лагеря "Артек". "Ситуация под контролем, вводим в строй генераторы. Как обычно, постараемся сделать все так, чтобы дети нечего не заметили", — сказал директор Международного детского центра "Артек" в Крыму Алексей Каспржак.

Во время отключения связи у жителей Крыма работал мобильный интернет. Также проходили звонки в другие регионы. А по крымским номерам местные жители не могли дозвониться, сообщает Русская служба BBC.

По данным "Обозревателя", связь в российской сети МТС отсутствует у крымских абонентов полностью. А мобильный оператор Win mobile работает с перебоями. Не отмечено сбоев в работе операторов "Севтелеком" и "Севмобайл", сообщает "Крым.Реалии".

Напомним, блэкауты в Крыму происходят с 2015 года, когда Украина, через год после присоединения полуострова к России, перестала поставлять туда электроэнергию. После блэкаутов 2015-го Россия к маю 2016 года запустила четыре нитки энергомоста в Крым. Также было начато строительство двух крупных электростанций в Крыму общей мощностью 940 МВт. Первые очереди двух ТЭС предполагалось закончить в середине 2018 года.

Впрочем, все эти проекты лишь снизили остроту проблемы, но не решили ее. В июле прошлого года из-за аварии была полностью прекращена подача электроэнергии на полуостров. Все четыре линии энергомоста, связывающие полуостров с материком, тогда перестали работать. Без света остались Симферополь, Ялта, Феодосия, Судак и Керчь.

В середине августа 2017 года без электроснабжения оказались более 9 тысяч человек в 53 населенных пунктах Крыма. Тогда причиной блэкаута назывались грозовые дожди, сообщал "Главред".

Подробнее: https://www.newsru.com/russia/13jun2018/crimea.html

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