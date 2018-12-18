Крупный промышленник: мы не должны привлекать иностранную рабочую силу лишь потому, что у нас много лентяев и эгоистов

На эстонском рынке стоимость дров побила новые рекорды. По словам некоторых экспертов, особого падения ждать не стоит. Почему?

Нынешнюю стоимость дров диктует нам Скандинавия, и причина — снова в том, что мы сами не умеем ценить свою древесину.