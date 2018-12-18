18.12.2018, 14:30

Крупный промышленник: мы не должны привлекать иностранную рабочую силу лишь потому, что у нас много лентяев и эгоистов

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Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор
EST 2
Tarmeko omanik Jaak Nigul
Tarmeko omanik Jaak NigulFoto: Raido Vint, Delfi/ Eesti ajalehed

Глава концерна Tarmeko Яак Нигуль дал интервью на актуальные экономические темы Ärileht. "Из Эстонии можно сделать государство благоденствия", - считает он.

На эстонском рынке стоимость дров побила новые рекорды. По словам некоторых экспертов, особого падения ждать не стоит. Почему?

Нынешнюю стоимость дров диктует нам Скандинавия, и причина — снова в том, что мы сами не умеем ценить свою древесину.

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