10.10.2018, 14:40

Крупные предприятия стран Балтии сохраняют веру в экономический рост

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rus.delfi.ee
EST
Rahatähed, vaesus, rikkus
фото иллюстративноеFoto: Tiit Blaat

Проведенное SEB в сентябре среди финансовых руководителей крупных предприятий стран Балтии исследование показывает, что большинство из них испытывают оптимизм в отношении ближайшего будущего. Свыше 50% респондентов во всех трех странах считают, что экономическая среда в 2019 году будет благоприятна для их бизнес-деятельности.


Если в прошлом году предприниматели Латвии были оптимистичнее своих балтийских соседей, то в нынешнем настроение во всех трех странах одинаково: число оптимистов в Латвии и Литве составляет 52%, в Эстонии — 51%. Больше всего пессимистически настроенных предпринимателей оказалось в Эстонии: 16% финансовых руководителей полагают, что в течение следующих 12 месяцев экономическая среда может ухудшиться. В Латвии и Литве подобного мнения придерживается, соответственно, 8% и 11% респондентов.

”Хотя оптимизм сохраняется, половина финансовых руководителей крупных балтийских фирм видят некоторые признаки ”перегрева” экономики и с осторожностью смотрят в будущее. Аналитики также считают, что темпы роста экономики в ближайшие годы постепенно снизятся, так что предприятия должны быть готовы к изменению ситуации,” — сказал член правления и руководитель сферы банковского обслуживания предприятий SEB Pank Артем Соколов.

Большие затраты на рабочую силу снижают рентабельность

Растущие затраты на рабочую силу и нехватка квалифицированной рабочей силы второй год подряд являются самой большой проблемой для предприятий Латвии и Литвы: в обеих странах их сочла самой большой проблемой для своего предприятия примерно пятая часть респондентов. Хотя этот вопрос по-прежнему актуален и у нас (о затратах на рабочую силу и ее дефиците упомянули 16% респондентов), в Эстонии большей проблемой является общее давление на цены и прибыль, на что указали 24% финансовых руководителей.

”Предприятия по-прежнему считают, что основной мерой для решения проблемы растущих затрат на рабочую силу является еще более эффективное использование рабочей силы, а не инвестиции в технологии. Перспективный ли это путь, или ориентироваться следует на более высокую добавленную стоимость в бизнес-моделях предприятий, покажет время,” — отметил Соколов.

Что касается использования иностранной рабочей силы, то здесь позиции крупных эстонских предприятий расходятся: половина из них не использует сегодня иностранную рабочую силу и не планирует делать этого в будущем, тогда как другая половина уже использует ее или по крайней мере рассматривает возможность ее использования.

Финансовое положение крупных предприятий остается хорошим

Несмотря на ряд проблем, предприятия считают свое финансовое положение прочным. В Эстонии 69% респондентов оценили финансовое положение своего предприятия как хорошее или прекрасное. Еще более уверенными в себе оказались предприниматели Литвы и Латвии, где аналогичную оценку по состоянию на данный момент дали 77% и 79% финансовых руководителей.

Об исследовании

SEB уже в шестой раз проводит исследование среди финансовых руководителей стран Балтии. В центре исследования оценка экономического положения, основные проблемы и возможности предприятий в бизнес-среде. В нынешнем году исследованием было охвачено 226 предприятий, годовой оборот которых достигает не менее 20 миллионов евро.

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