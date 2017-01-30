Крупные компании встревожены действиями администрации Трампа

Некоторые из числа крупнейших американских интернет-компаний, в том числе Google и Netflix, выразили обеспокоенность в связи с введенными администрацией Трампа ограничениями на свободу въезда в США.

В этих компаниях работают тысячи сотрудников, часть из которые являются гражданами тех или иных арабских и азиатских стран.

В пятницу президент Трамп подписал директиву, временно запрещающую въезд в США гражданам из семи исламских стран.

Онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb пообещал предоставлять бесплатное размещение тем, кто не смог попасть в США в результате этого запрета.

Глава компании по онлайн-прокату видеофильмов Netflix Рид Хастингс написал на своей странице в "Фейсбуке": "Действия Трампа наносят ущерб сотрудникам нашей компании по всему миру и являются настолько неамериканскими, что огорчают нас всех".

"Что еще хуже, эти действия сделают Америку менее безопасным местом из-за того, что мы лишимся союзников, и нас будут ненавидеть", — добавил он.

В письме, направленном сотрудникам Apple ее глава Тим Кук заявил, что руководство компании не поддерживает директиву президента США.

"Мы сообщили Белому дому о тех негативных последствиях, которые директива будет иметь в отношении наших сотрудников и нашей компании", — пишет Тим Кук.

Корпорация Google отозвала из командировок находящихся за пределами США сотрудников после подписания президентского указа. В руководстве Google опасаются перебоев в аэропортах и принятия других мер, препятствующих приезду в США квалифицированных работников.

Юристы возражают

В воскресенье федеральный судья в Нью-Йорке ввел временный запрет на депортацию лиц, имеющих визы или статус беженцев и задержанных в американских аэропортах после принятия президентской директивы.

Требование об этом внесла в суд правозащитная организация "Американский союз гражданских свобод". По данным НКО, в настоящее время в аэропортах США задержано от 100 до 200 лиц.

Защищая свое решение, президент Трамп написал в воскресенье в "Твиттере": "Наша страна нуждается в крепких границах и усиленном контроле [прибывающих], прямо сейчас".

Глава администрации президента Райнс Прибус отверг упреки в том, что введение запрета вызвало хаос. По его словам, в субботу в США въехали 325 тыс. человек, лишь 109 из них были задержаны.

Тысячи демонстрантов устроили акции протеста против мер администрации у крупнейших американских аэропортов.

Его президентский указ приостановил на срок в 90 суток действие программы США по приему беженцев, а также ввел запрет на въезд в страну граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.