Крупное онлайн-бюро путешествий закрылось из-за миллионных долгов

Tripsta прекратила бронирование билетов, поскольку испытывает финансовые трудности.

У онлайн-бюро были интернет-странички в 46 странах, в т.ч. И в Эстонии. Tripsta входило в пятерку крупнейших онлайн-бюро путешествий.

В греческих СМИ значится, что проблемы у Tripsta были уже на протяжении нескольких лет, а сама фирма винит в их возникновении платформу продаж рейсов Travelport, которая якобы вела себя ”неправомерно и агрессивно”. Что именно это означает — неизвестно: Travelport все обвинения опровергает. Также стало известно, что долги Tripsta составляют порядка 69 миллионов евро.

Если на более крупных платформах Tripsta, например, (.com, co.uk) имеется информация, что продажа авиабилетов временно приостановлена, то на более мелких страничках, в т.ч. tripsta.ee, извещений нет.