24.10.2018, 19:50

Крупнейший центр вспомогательных средств расширяется на Южную Эстонию


rus.delfi.ee
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Invaru.Invatehnika ja abivahendid.Tallinn
фото иллюстративноеFoto: Vallo Kruuser

Центр Invaru, специализирующийся на вспомогательных средств для ухода — попечения и для помощи в передвижении, в ноябре открывает свое представительство в центре города Тарту. До сих пор у центра было восемь представительств по всей Эстонии, а теперь необходимые решения будут доступны и для нуждающихся в помощи жителей Южной Эстонии.

По словам члена правления Invaru Кадри Тийдо, решение открыть представительство в Тарту было продиктовано, прежде всего, той позитивной обратной связью, которая была получена от тех, кто уже ранее соприкасался с Invaru. ”Мы работаем в сфере вспомогательных средств уже 25 лет и за это время встретились со многими жителями юга Эстонии, которые ожидают качественных услуг в это области в своем регионе”, — пояснила Тийдо.

”Хотя наши представительства на сегодня главным образом находятся в Северной и Западной Эстонии, мы постоянно осуществляли визиты на дому вместе с терапевтами и техниками и в Южной Эстонии. Полученные позитивные отзывы касались как нашего выбора вспомогательных средств, так и услуг, что и заставило нас некоторое время назад задуматься о возможности открыть и здесь для нуждающихся в помощи оснащенный центр вспомогательных средств”, — пояснила член правления Invaru Кадри Тийдо. ”На сегодня мы достигли того этапа, когда работы по подготовке помещений и обучению команды уже идут, и в ноябре мы сможем открыть двери нового представительства в центре Тарту.”

Как отмечает Тийдо, новый центр средств вспоможения предлагает решения как пожилым, так и младенцам. ”В нашем центре на месте можно попробовать разные виды вспомогательных средств для передвижения — начиная от тростей и костылей, и до ходунков и инвалидных колясок. Также в представительстве наглядные товары для других важных ежедневных действий — например, стулья-туалеты и средства для ванны, предназначенные для пожилых, которые сами уже не могут использовать обычный туалет или ванную комнату”, — приводит Тийдо примеры.

В центре, по словам Тийдо, решения найдут и те, кто стоит перед новой ситуацией, в которой нужно заниматься уходом за своими близкими. ”Сегодня существует множество средств вспоможения, которые значительно упрощают жизнь попечителя”, — добавляет она. По ее словам, отрадно отмечать, что все больше людей не боятся приходить в центр за консультацией в связи с проблемой недержания мочи. ”С помощью консультанта можно выбрать подходящий товар в случае недержания — от простых прокладок до трусов-подгузников, предназначенных для взрослых. При необходимости изначально можно приобрести разные подгузники поштучно для пробы”, — описывает она.

Необходимые решения в центре вспомогательных средств найдутся и для тех, кому врач или физиотерапевт посоветовали, например, после инсульта использовать для восстановления массажные мячи или различные бытовые средства. Для новорожденных и новоиспеченных мам предлагаются различные средства, начиная от детских весов до молокоотсосов, которые также можно взять в прокат.

”Поскольку сфера вспомогательных средств развивается в быстром темпе, то часто невозможно знать все новые варианты и решения, которые предлагаются для разных проблем. Ободряю всех нуждающихся в помощи и их близких приходить для консультации и за советами”, — сказала Тийдо.

Новый центр вспомогательных средств вскоре откроется в центре Тарту по адресу Narva mnt 27a. В помещения центра, располагающиеся на 1 этаже, можно удобно попасть и тем, кто испытывает трудности с передвижением, также у посетителей будет возможность припарковаться рядом с центром или же воспользоваться для приезда общественным транспортом, который доступен вблизи. Представительство откроется для всех посетителей в течение ноября.

Находящиеся в восьми эстонских городах пункты обслуживания крупнейшего эстонского Центра вспомогательных средств Invaru каждый месяц посещает более чем 10 000 нуждающихся в помощи. Помимо предложения средств вспоможения, Invaru занимается также чисткой, обслуживанием и дезинфекцией сдаваемых напрокат вспомогательных средств, а также консультирует по их правильному использованию.

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