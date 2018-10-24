Крупнейший центр вспомогательных средств расширяется на Южную Эстонию

В центре, по словам Тийдо, решения найдут и те, кто стоит перед новой ситуацией, в которой нужно заниматься уходом за своими близкими. ”Сегодня существует множество средств вспоможения, которые значительно упрощают жизнь попечителя”, — добавляет она. По ее словам, отрадно отмечать, что все больше людей не боятся приходить в центр за консультацией в связи с проблемой недержания мочи. ”С помощью консультанта можно выбрать подходящий товар в случае недержания — от простых прокладок до трусов-подгузников, предназначенных для взрослых. При необходимости изначально можно приобрести разные подгузники поштучно для пробы”, — описывает она.
Необходимые решения в центре вспомогательных средств найдутся и для тех, кому врач или физиотерапевт посоветовали, например, после инсульта использовать для восстановления массажные мячи или различные бытовые средства. Для новорожденных и новоиспеченных мам предлагаются различные средства, начиная от детских весов до молокоотсосов, которые также можно взять в прокат.
”Поскольку сфера вспомогательных средств развивается в быстром темпе, то часто невозможно знать все новые варианты и решения, которые предлагаются для разных проблем. Ободряю всех нуждающихся в помощи и их близких приходить для консультации и за советами”, — сказала Тийдо.
Новый центр вспомогательных средств вскоре откроется в центре Тарту по адресу Narva mnt 27a. В помещения центра, располагающиеся на 1 этаже, можно удобно попасть и тем, кто испытывает трудности с передвижением, также у посетителей будет возможность припарковаться рядом с центром или же воспользоваться для приезда общественным транспортом, который доступен вблизи. Представительство откроется для всех посетителей в течение ноября.
Находящиеся в восьми эстонских городах пункты обслуживания крупнейшего эстонского Центра вспомогательных средств Invaru каждый месяц посещает более чем 10 000 нуждающихся в помощи. Помимо предложения средств вспоможения, Invaru занимается также чисткой, обслуживанием и дезинфекцией сдаваемых напрокат вспомогательных средств, а также консультирует по их правильному использованию.