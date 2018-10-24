Крупнейший центр вспомогательных средств расширяется на Южную Эстонию

По словам члена правления Invaru Кадри Тийдо, решение открыть представительство в Тарту было продиктовано, прежде всего, той позитивной обратной связью, которая была получена от тех, кто уже ранее соприкасался с Invaru. ”Мы работаем в сфере вспомогательных средств уже 25 лет и за это время встретились со многими жителями юга Эстонии, которые ожидают качественных услуг в это области в своем регионе”, — пояснила Тийдо.

”Хотя наши представительства на сегодня главным образом находятся в Северной и Западной Эстонии, мы постоянно осуществляли визиты на дому вместе с терапевтами и техниками и в Южной Эстонии. Полученные позитивные отзывы касались как нашего выбора вспомогательных средств, так и услуг, что и заставило нас некоторое время назад задуматься о возможности открыть и здесь для нуждающихся в помощи оснащенный центр вспомогательных средств”, — пояснила член правления Invaru Кадри Тийдо. ”На сегодня мы достигли того этапа, когда работы по подготовке помещений и обучению команды уже идут, и в ноябре мы сможем открыть двери нового представительства в центре Тарту.”

Как отмечает Тийдо, новый центр средств вспоможения предлагает решения как пожилым, так и младенцам. ”В нашем центре на месте можно попробовать разные виды вспомогательных средств для передвижения — начиная от тростей и костылей, и до ходунков и инвалидных колясок. Также в представительстве наглядные товары для других важных ежедневных действий — например, стулья-туалеты и средства для ванны, предназначенные для пожилых, которые сами уже не могут использовать обычный туалет или ванную комнату”, — приводит Тийдо примеры.