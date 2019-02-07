Крупнейшие мировые автопроизводители дали мрачные прогнозы на 2019 год

Результаты всех трех компаний в 2018 году также были слабыми. Так, Daimler, производитель автомобилей Mercedes-Benz, сократил годовую чистую прибыль на 28% — до 7,6 млрд евро. Чистая прибыль Toyota в минувшем квартале упала на 81%, GM сократила прибыль в четвертом квартале на 8%.

На долю Toyota, GM и Daimler приходится порядка 20% глобальных продаж автомобилей.

Главный финансовый директор GM Дивья Сурьядевара заявила, что не видит сигналов улучшения ситуации на китайском рынке автомобилей. Она предупредила также, что повышение цен на сырье, связанное с торговым спором между США и Китаем, ухудшило результаты GM н $1 млрд в прошлом году и ухудшит еще на $1 млрд в 2019 году.

Среди других автопроизводителей, ранее заявивших о негативных последствиях ослабления продаж в Китае, — Ford и Volkswagen.

Гендиректор Daimler Дитер Цетше, планирующий уйти в отставку в мае текущего года, заявил, что его компания готовит масштабную программу сокращения расходов. Daimler рассчитывает за счет этого высвободить денежные средства для инвестиций в новые технологии, в том числе в разработку электромобилей и самоуправляемых автомобилей.