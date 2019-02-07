Крупнейшие мировые автопроизводители дали мрачные прогнозы на 2019 год

Тем временем Toyota понизила прогноз прибыли на текущий финансовый год, завершающийся в марте 2019 года, на 19%, до 1,87 трлн иен ($17 млрд).
Спад в автомобильном секторе происходит после нескольких лет мощного роста, и эти изменения уже привели к вынужденному закрытию предприятий по всему миру автопроизводителями, пытающимися адаптироваться к снижению спроса на модели, которые ранее были бестселлерами, главным образом, это машины с дизельными двигателями, пишет Financial Times.
Циклические спады деловой активности являются обычным делом для автомобильного сектора, однако в этот раз ситуация усугубляется необходимостью инвестировать в дорогостоящие новые технологии. В таких условиях многие автопроизводители вынуждены искать возможности для сотрудничества с конкурентами, чтобы разделить расходы на разработку технологий для электромобилей и самоуправляемых машин.
Индекс акций автомобильных компаний, торгующихся в США, упал на 16,5% с июня прошлого года, а аналогичный индикатор европейских компаний потерял 18% с мая.
Аналитик Evercore ISI Арндт Эллингхорст ожидает, что 2019 год будет сложным для Daimler, которой необходимо "существенно увеличить производительность" подразделения Mercedes-Benz.
GM предупредила, что ожидает снижения прибыли от операций в Китае в этом году. GM стала одной из первых компаний сектора, объявивших о сокращении расходов, закрытии заводов в США и сокращении тысяч рабочих мест.