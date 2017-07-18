Крупнейшие банки РФ начали переговоры о создании нового профобъединения

Крупнейшие банки, заявившие о выходе из Ассоциации российских банков (АРБ), начали переговоры с Ассоциацией региональных банков России (ассоциация "Россия") о создании на ее базе новой структуры, заявил "Интерфаксу" президент ассоциации "Россия", глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В понедельник восемь крупнейших банков (Сбербанк и ВТБ, ВТБ 24, Альфа-банк, Газпромбанк , Россельхозбанк, банк "ФК Открытие" и Бинбанк ) выступили с критикой работы руководства АРБ и объявили о выходе из ассоциации. Банки не исключили создания нового профессионального объединения или преобразования действующих профессиональных объединений для лоббирования своих интересов.

"Начались консультации буквально сегодня по инициативе этих банков по поводу того, чтобы мы вместе создали мощную ассоциацию на базе Ассоциации "Россия", которая будет отвечать на вызовы сегодняшнего дня, которая будет решать на более высоком качественном уровне те задачи, которые стоят перед банковским сообществом", — заявил Аксаков.

По его словам, в настоящее время определен круг представителей от ассоциации и банков, которые в рамках консультаций определят формат реорганизации.

"Революции не будет с точки зрения реорганизации, но определенные изменения необходимо осуществить для того, чтобы качественно обеспечить иной уровень работы, более высокого порядка. И самое главное — чтобы в ходе небольшой этой реорганизации сделать так, чтобы интересы всех участников были соблюдены: и банков с базовой лицензией, и банков с универсальной лицензией, системно значимых и госбанков. Это представительство в совете, других коллегиальных и даже исполнительных органах, чтобы был соблюден баланс интересов", — заявил он.

Говоря о сроках реорганизации, он сказал, что предварительно предложение будет реализовано на международном банковском форуме в Сочи 13-16 сентября. "Если мы будем готовы к этому времени, если банковское сообщество и совет Ассоциации "Россия" это поддержат, то потом внеочередной съезд должен поддержать, потому что есть предложение, что надо немного поменять устав и привести его в соответствие с изменениями в законодательство, которые произошли в последнее время", — добавил Аксаков.

Накануне Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Бинбанк и ФК "Открытие" объявили о выходе из Ассоциации российских банков (АРБ) из-за недовольства руководством АРБ.