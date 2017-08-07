Крупнейшее в мире судно транспортирует из Черногории в Литву плавучий док BLRT

Приобретенный в июне 2016 года плавучий док 5 августа начал свой путь в город Клайпеда, где он будет установлен на принадлежащей концерну BLRT Grupp верфи Western Shipyard, сообщает пресс-служба BLRT.

Плавучий док весом 11 000 тонн в начале августа был погружен на единственное в мире судно грузоподъемностью 110 000 тонн для перевозки тяжелых грузов и плавучих нефтегазовых платформ — Dockwise Vanguard. Сложнейшая погрузочная операция длилась 11 часов под строгим контролем специалистов BLRT Grupp и представителей компании Dockwise. Пройдя путь в 3825 миль, к концу августа док должен быть доставлен в Клайпеду.

Концерн BLRT Grupp приобрел у верфи Adriatic Shipyard Bijela в Черногории плавучий док длиной 235 и шириной 53 метра. ”Док станет самым большим доком в Балтийских странах и откроет новые возможности для судовладельцев и верфи производить ремонтные и модернизационные проекты на судах типа Panamax”, — сказал генеральный директор Western Shipyard Арнольдас Шилейка.