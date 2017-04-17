Крупнейшее требование в истории: раквереский “Умный дом” должен вернуть EAS 2,6 млн евро

Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) выдал ”Умному дому” (Tark Maja) в Раквере и SA Virumaa Kompetentsikeskus (VKK) три пособия на общую сумму 3,3 млн евро, пишет Eesti Päevaleht.

Вместе с самофинансированием стоимость дома должна была составить 5 млн евро. Здание должно было стать уникальной средой для демонстраций и испытаний новшеств в сфере автоматики зданий. Задача центра заключалась в том, чтобы помочь людям и организациям с международной конкурентоспособностью создавать, развивать и внедрять интеллигентные решения, призванные сделать жизненную среду более удобной, энергосберегающей и безопасной.

Foto: Toom Tragel

Осенью прошлого года EAS сообщил, что в связи с выявленными в ходе аудита серьезными нарушениями может востребовать с ”Умного дома” 300 000 евро. В это же время полиция возбудила уголовное дело для выяснения факта возможного мошенничества и нарушения закона о проведении государственных тендеров, поскольку аудит обнаружил использование фиктивных счетов, обратных покупок и, к примеру, привлечение к строительству принадлежащих членам совета фирм. К концу прошлого года у фонда возникли серьезные сомнения в том, что дом вообще действует. Подозрения в нецеловом использовании пособий достигло своего пика, когда центр подал заявление о банкротстве.

Теперь EAS вместо нескольких сотен тысяч евро востребует с учреждения 2,6 млн на основании нарушения требования о т. н. сроке действия, поскольку вместо необходимых пят лет центр просуществовал всего чуть более года. Речь идет о самом крупном требовании EAS по возврату.

”Я не смог выполнить всех требований EAS. Не смог запустить эту бизнес-модель таким образом, чтобы мы смогли заработать большую прибыль. У нас возникли долги. Несмотря на то, что мы в качестве основного капитала располагаем многими средствами, я не мог начинать покрывать расходы за счет продажи имущества, так как EAS сразу бы выдвинул требование”, — сказал руководитель ”Умного дома” Размус Линдма.

На вопрос о том, на счет чего он намерен совершить возврат EAS, Линдма ответил: ”За счет банкротного имущества. Наш основной капитал стоит более 3 млн евро. Это само здание”.