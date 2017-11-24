Крупнейшее эстонское хозяйство продает "поддельные" яблоки под видом местных

Яблоки фирмы Mulgi Õun вначале были в продаже под именем ”Kuldrenett” (”Золотой ранет”), а затем — ”Renett” (”Ранет”), но они не похожи ни на один известный в Эстонии сорт группы ”ранет”, хотя в качестве страны происхождения указана именно Эстония, сообщает Maaleht.

Таких яблок нет также в числе 400 яблочных сортов в эстонском центре садоводческих исследований Polli.

Бросающиеся в глаза привлекательным внешним видом яблоки появились в больших магазинах в этом месяце, нося сначала имя ”Kuldrenett”. К настоящему времени название заменили на ”Renett”, но ни в одном случае данные яблоки не относятся к хорошо известному в Эстонии сорту ”Liivi kuldrenett”.

Стоят они немало: 2 евро 99 центов — за килограмм.

Так как данные яблоки продавались под видом ”Kuldrenet”, они обратили на себя внимание Лаури Касванда, садовода с большим стажем, руководителя Halika Õunatalu OÜ. Невооруженным взглядом специалист определил, что к сорту "Liivi kuldrenett" данные яблоки точно не относятся.

Halika õunatalu juht Lauri Kasvand näitab võrdluseks Mulgi Õuna pakutavaid õunu (paremas käes) ja 'Liivi kuldrenette'. 'Liivi kuldrenett' ja ka teised tuntud Eesti renettõunad ei kasva iialgi nii suureks. SVEN ARBET

Касванд отметил, что потребителя обманывают. Он обращает внимание на то, что выдаваемые за ренет яблоки и по вкусу на ”Liivi kuldrenett” не похожи — они более сладкие, мягкие и сочные. Больше всего они напоминают сорт ”Golden Delicious”, который в Эстонии не выращивается.

Специалист предполагает, что данный неизвестный сорт происходит из Южной Европы, откуда яблоки, вполне вероятно, и попадают на местные прилавки под видом эстонских.

”Выглядящих таким образом эстонских яблок раньше в продаже не было”, — заверяет Касванд.

Чтобы защитить потребителей и эстонские предприятия, занимающиеся выращиванием яблок, Halika Õunatalu OÜ сообщило о продаже яблок, выдаваемых за тот сорт, которым они не являются, в Департамент сельского хозяйства, попросив также экспертов определить, что это все-таки за сорт.

После этого, по словам Касванда, в магазинах на упаковках заменили название ”Kuldrenett” на ”Renett”.

Paavo Otsus Anni Õnneleid

Один из собственников Mulgi Õun Пааво Отсус не открыл газете Maaleht название загадочного сорта яблок, сказал только, что это выведенный для пробы скрещенный сорт, имеющийся в Эстонии в ограниченном количестве. По его словам, яблоки куплены через посредника и сохранение тайны обусловлено желанием не утратить конкурентное преимущество.

По данным Департамента сельского хозяйства, продавать яблоки под названием ”Renett” и ”Kuldrenett” некорректно, так как таких сортов в принципе не зарегистрировано.

У департамента в планах провести надзор фирмы Mulgi Õun, который должен установить, продает ли она яблоки согласно стандартам.

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