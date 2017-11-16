Крупнейшая инвестиция в истории Эстонии: Аувереская электростанция за 640 млн евро все еще не готова

Самая большая инвестиция в истории Эстонии — Аувереская электростанция Eesti Energia стоимостью 638 млн евро — должна была быть готова в 2015 году.

В связи с проблемами по нормам выбросов сроки были сдвинуты, и строитель General Electric должен был передать объект в конце октября 2017 года. Теперь возникала необходимость в очередной рассрочке, до конца года.

В прошлом году Eesti Energia заработала рекордную прибыль, существенная часть которой в виде 68,8 млн евро была получена от General Electric в качестве неустойки.

Несмотря на то, что станция производит электричество с мая 2015 года, окончательно объект пока передан не был.