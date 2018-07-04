04.07.2018, 17:05

Крупная логистическая компания обвиняет бывшее руководство в воровстве: ”они оставили только мебель”

 (4)
rus.delfi.ee
EST
Крупная логистическая компания обвиняет бывшее руководство в воровстве: ”они оставили только мебель”
ELMER MAAS JA VIA3L LADU Marko Mumm

Транспортно-логистическая кампания Via3L Spedition обвиняет двух бывших членов правления Эльмера Масса и Лаури Латта в масштабном воровстве.

Предприятие подозревает, что все происходило при содействии других работников. Точный круг причастных лиц уточняется.

”Вынесено практически все необходимое для оказания услуг, поэтому на данный момент мы не можем качественно обслужить Вас. Мы делаем все, что от нас зависит, для исправления ситуации и устранения причиненных Вам неудобств”, — написало новое руководство фирмы своим партнерам.

По словам нового члена правления Via3L Spediton Меэлиса Сааресалу, похоже, что речь идет о самой масштабной в Эстонии попытке перехвата фирмы за последнее время. ”Я называю это попыткой потому, что владельцы надеются и делают все, чтобы сохранить бизнес. Via3L Spedition OÜ — это фирма с годовым оборотом в 20 млн евро и не одной тысячью клиентов. По состоянию на понедельник под контролем владельцев осталась лишь кое-какая офисная мебель”, — сообщил он. Ушло как физическое имущество, отношения с клиентами, так и вся команда. ”В субботу правление предоставило прошение об отставке. В понедельник на внеочередном собрании пайщиков они были отозваны, а после этого украли весь бизнес”.

Что касается простых работников, то Сааресалу говорит, что, скорее всего, их просто дезинформировали и использовали в своих интересах.

Эльмер Маас отметил, что обвинения не соответствуют действительности. ”У фирмы никогда не было ни одного грузовика и обычно прицепы брались в аренду. Принадлежащие Via3L Spedition прицепы переданы новому руководству. Равно как и другие необходимые для функционирования фирмы средства”, — сказал он.

”Большая часть работников Via3L Spedition, действительно, на прошлой неделе по собственному желанию покинули фирму и на настоящий момент работают в Nordic Spedition OÜ, владельцем и руководителем которой является Эрки Вяэн”, — добавил Маас.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


"Все осужденные обязаны работать". За отказ от уборки криминальный авторитет Паулус просидел в карцере 250 дней

04.07.2018
Вице-канцлер отдела тюрем Прийт Кама в интервью Eesti Ekspress рассказывает, почему Вируская тюрьма заставляет лидера преступного мира Ассара Паулуса убирать.
Подробнее



ВИДЕО: В Сочи автомобиль сбил шестерых пешеходов на тротуаре, как минимум один погибший

04.07.2018
Сегодня днем, 4 июля, в Дагомысе около остановки Чайфабрика произошла авария со смертельным исходом, когда потерявший управление автомобиль выехал на полосу встречного движения, беспрепятственно ее пересек, а затем задавил шестерых пешеходов, беспечно идущих по такому, казалось бы, безопасному тротуару.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Подозреваемый в убийстве брата в Пярнумаа взят под стражу

04.07.2018
В понедельник поздно вечером в полицию сообщили, что в деревне Ахасте в Пярнумаа из огнестрельного оружия был застрелен 55-летний мужчина. В качестве подозреваемого полиция задержала его младшего брата 45 лет. Сегодня прокуратура подала в суд ходатайство о взятии подозреваемого под стражу. Суд ознакомился с материалами дела и удовлетворил запрос.
Подробнее


-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Formose
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBU/02
209,- €
177,65 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
118,15 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSBN/65
189,- €
160,65 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €

ГАЛЕРЕЯ: Мечта автолюбителя! В Таллинне красуются американские автомобили класса “люкс”

04.07.2018
Сегодня в США празднуется День независимости, и даже Эстония не осталась в стороне. Так, около отеля Хилтон сегодня стоят легендарные американские машины класса "люкс". Смотрите фото!
Подробнее


Письмо российской диссидентки президенту Кальюлайд: мы хотим интегрироваться, но почему в Эстонии так много препятствий этому?

04.07.2018
Переехавшая из России в Эстонию Евгения Чирикова: к сожалению, эстонское государство не справляется с интеграцией русских школьников в эстонское общество.
Подробнее

В Ида-Вирумаа скупали голоса за центристов. Как, почем и что за это было?

04.07.2018
В течение месяца суд признал виновными трех человек, которые на последних муниципальных выборах осенью прошлого года скупили голоса для кандидатов от Центристской партии. Цена вопроса — 5 и 10 евро за голос. Один из кандидатов, для которого купили голос, прошел в горсобрание.
Подробнее

ПРИЗЫВ: Трудности с интеграцией — явление распространенное? Поделитесь своим опытом!

04.07.2018
Переехавшая из России в Эстонию Евгения Чирикова обратилась к президенту Керсти Кальюлайд, подняв вопрос проблем с интеграцией. Имели ли вы подобный опыт, с какими трудностями сталкивались? Поделитесь своими историями!
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ