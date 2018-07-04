Крупная логистическая компания обвиняет бывшее руководство в воровстве: ”они оставили только мебель”

Транспортно-логистическая кампания Via3L Spedition обвиняет двух бывших членов правления Эльмера Масса и Лаури Латта в масштабном воровстве.

Предприятие подозревает, что все происходило при содействии других работников. Точный круг причастных лиц уточняется.

”Вынесено практически все необходимое для оказания услуг, поэтому на данный момент мы не можем качественно обслужить Вас. Мы делаем все, что от нас зависит, для исправления ситуации и устранения причиненных Вам неудобств”, — написало новое руководство фирмы своим партнерам.

По словам нового члена правления Via3L Spediton Меэлиса Сааресалу, похоже, что речь идет о самой масштабной в Эстонии попытке перехвата фирмы за последнее время. ”Я называю это попыткой потому, что владельцы надеются и делают все, чтобы сохранить бизнес. Via3L Spedition OÜ — это фирма с годовым оборотом в 20 млн евро и не одной тысячью клиентов. По состоянию на понедельник под контролем владельцев осталась лишь кое-какая офисная мебель”, — сообщил он. Ушло как физическое имущество, отношения с клиентами, так и вся команда. ”В субботу правление предоставило прошение об отставке. В понедельник на внеочередном собрании пайщиков они были отозваны, а после этого украли весь бизнес”.

Что касается простых работников, то Сааресалу говорит, что, скорее всего, их просто дезинформировали и использовали в своих интересах.