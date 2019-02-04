Крупная европейская финансовая компания увеличит штат в Эстонии

Финансовая компания Arvato Financial Solutions (AFS) на днях открыла новую контору в Таллинне на улице Теллискиви. Теперь центр инноваций и развития в Таллинне, входящий в группу предприятий AFS, будет функционировать на эстонском рынке как самостоятельное предприятие. До этого, начиная с 2016 года, таллиннское подразделение действовало как часть отдела ИТ-разработок и колл-центра компании.
Центр инноваций и развития сосредоточится в основном на разработке новых решений в совершении платежей для интернет-магазинов. Таким образом, развивающиеся в Эстонии AfterPay, PayLink и PayNext смогут предлагать интернет-магазинам удобные решения приема платежей, а также помощь во взаимодействии с различными финансовыми институтами. На сегодняшний день в центре инноваций и развития работают 70 человек, в течение ближайших месяцев планируется набрать еще 30 опытных ИТ-специалистов, чтобы укрепить позиции AFS на эстонском рынке.
”За три года работы в Таллинне мы получили обширный опыт в развитии решений по совершению платежей. Кроме того, таллиннский центр AFS оказывает поддержку другим подразделениям компании, чтобы процесс дигитализации был ускорен на всех предприятиях компании”, — сказала руководитель центра инноваций и развития Агнес Макк. По словам Макк, рабочую среду для 30 новых сотрудников можно охарактеризовать как сочетание стабильности крупной компании и культуры стартапа, а также возможность работать над крупными проектами.
На международном уровне в сфере дигитальных технологий Эстония давно заслужила признание, поэтому решение инвестировать в развитие компании именно в Таллинне стало вполне естественным. В его принятии также сыграло роль наличие большого количества квалифицированных ИТ-специалистов в стране. ”Наша цель -расширить и разнообразить свой опыт, особенно в сфере ИТ. В Эстонии для этого есть идеальные условия — здесь предпринимательский настрой сочетается с высоким профессионализмом, что совпадает с нашими ценностями”, — сказал исполнительный директор Arvato Financial Solutions Рольф Хеллерманн.
Для поддержки развития сферы ИТ, таллиннское подразделение AFS заключило договоры с TalTech и Тартуским университетом, в рамках которых на обучение специальностям в сфере ИТ вузам была оказана поддержка в размере 15 тысяч евро. Сотрудничество предполагает предоставление мест для прохождения практики, руководство при написании дипломных работ и при работе над специальными проектами, а также чтение лекций сотрудниками компании.
Arvato Financial Solutions — международный провайдер финансовых услуг, входящий в концерн Bertelsmann. AFS обеспечивает работой более 7 тысяч человек в 22 странах, число клиентов компании — около 10 тысяч. AFS действует в сферах розничной и электронной торговли, телекоммуникации, страхования, банковского дела и здравоохранения. Компания является третьим по величине в Европе провайдером финансовых услуг.