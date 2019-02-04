Крупная европейская финансовая компания увеличит штат в Эстонии

Центр инноваций и развития сосредоточится в основном на разработке новых решений в совершении платежей для интернет-магазинов. Таким образом, развивающиеся в Эстонии AfterPay, PayLink и PayNext смогут предлагать интернет-магазинам удобные решения приема платежей, а также помощь во взаимодействии с различными финансовыми институтами. На сегодняшний день в центре инноваций и развития работают 70 человек, в течение ближайших месяцев планируется набрать еще 30 опытных ИТ-специалистов, чтобы укрепить позиции AFS на эстонском рынке.

”За три года работы в Таллинне мы получили обширный опыт в развитии решений по совершению платежей. Кроме того, таллиннский центр AFS оказывает поддержку другим подразделениям компании, чтобы процесс дигитализации был ускорен на всех предприятиях компании”, — сказала руководитель центра инноваций и развития Агнес Макк. По словам Макк, рабочую среду для 30 новых сотрудников можно охарактеризовать как сочетание стабильности крупной компании и культуры стартапа, а также возможность работать над крупными проектами.