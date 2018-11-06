06.11.2018, 19:10

Круглый стол нотариусов стран Балтии уделил основное внимание борьбе с отмыванием денег


rus.delfi.ee
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Круглый стол нотариусов стран Балтии уделил основное внимание борьбе с отмыванием денег
SXC.HU

На состоявшемся в субботу в Таллинне ежегодном круглом столе нотариатов стран Балтии участники уделили основное внимание вызовам, связанным с борьбой с отмыванием денег, а также поделились информацией и опытом в отношении того, как в разных странах Балтии решают связанные с надзором вопросы. Круглый стол также был приурочен к 80-летию с момента проведения первой конференции нотариусов стран Балтии, сказано в пресс-релизе.

Вопросы борьбы с отмыванием денег и терроризмом очень актуальны во всех странах Балтии, поскольку недавно вступившая в силу директива Европейского союза привела к изменениям законодательства и — в результате этого — к изменению задач нотариусов. ”Тема отмывания денег приобрела актуальность, прежде всего, в результате скандалов в банковском секторе и непосредственно не затрагивала нотариусов. Вместе с тем, сейчас идет активное обсуждение уточняющих мер по применению директивы, а также того, как может происходить установление фактических бенефициаров и происхождения используемых в сделке средств в рамках предоставленных нотариусам полномочий”, — пояснила председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон. По ее оценке, представленные в регистр данные в отношении фактических бенефициаров станут в большей степени полезны в будущем, когда они окажутся доступны по всему ЕС.

Наряду с вопросами борьбы с отмыванием денег на встрече обсуждали изменения, произошедшие в течение года в работе нотариусов стран Балтии.

”Ежегодный круглый стол нотариусов стран Балтии проходит уже более 20 лет, хотя сотрудничество, разумеется, ведется гораздо дольше. 30 и 31 октября 1938 года в Таллинне прошла первая конференция нотариусов стран Балтии, — рассказала Мерле Саар-Йохансон. — Тогда гостей принимало Эстонское общество нотариусов, учрежденное в 1933 году. Таким образом, в этому году исполняется 80 лет с момента проведения первой конференции нотариусов стран Балтии и 85 лет с момента учреждения Эстонского общества нотариусов”. Как и в этом году, на той конференции участники делились опытом и обсуждали пути развития нотариата и роли, которую нотариусы играют в обществе.

1 ноября эстонский нотариат отметил 25 лет с момента своего восстановления. В Эстонии работает 91 нотариус, причем 21 нотариус занимает эту должность уже 25 лет.

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