Круглый стол нотариусов стран Балтии уделил основное внимание борьбе с отмыванием денег

Вопросы борьбы с отмыванием денег и терроризмом очень актуальны во всех странах Балтии, поскольку недавно вступившая в силу директива Европейского союза привела к изменениям законодательства и — в результате этого — к изменению задач нотариусов. ”Тема отмывания денег приобрела актуальность, прежде всего, в результате скандалов в банковском секторе и непосредственно не затрагивала нотариусов. Вместе с тем, сейчас идет активное обсуждение уточняющих мер по применению директивы, а также того, как может происходить установление фактических бенефициаров и происхождения используемых в сделке средств в рамках предоставленных нотариусам полномочий”, — пояснила председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон. По ее оценке, представленные в регистр данные в отношении фактических бенефициаров станут в большей степени полезны в будущем, когда они окажутся доступны по всему ЕС.

Наряду с вопросами борьбы с отмыванием денег на встрече обсуждали изменения, произошедшие в течение года в работе нотариусов стран Балтии.